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10:33 (мск), источник: ТАСС

«Майами» сократил отставание от «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальной серии плей-офф НБА

ТАСС, 10 октября. «Майами» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 111:108 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Вторым трипл-даблом в плей-офф в карьере отметился легкий форвард «Майами» Джимми Батлер (35 очков, 11 передач, 12 подборов), причем первый он сделал в третьей игре серии с «Лейкерс». До него два трипл-дабла с как минимум 30 очками в финальном противостоянии делал только Леброн Джеймс (2014/15). В пятой игре текущей серии этот форвард команды из Лос-Анджелеса сделал дабл-дабл (40 очков, 13 подборов), тем же отметился его одноклубник Энтони Дэвис (28 очков, 12 подборов). Во второй раз в сезоне «Лейкерс» проиграли в матче, где Джеймс и Дэвис набрали больше 60 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». Следующая игра пройдет в ночь на понедельник (начало матча в 02:30 мск).

Реализовавший семь трехочковых бросков форвард «Майами» Данкан Робинсон набрал 26 очков. Этот показатель стал рекордным для незадрафтованных баскетболистов в финальных сериях. Джеймс стал вторым игроком в истории, набравшим более 1500 очков в играх финальных серий. Ранее эта цифра покорилась только Джерри Уэсту.

«Лейкерс» вышли в финал плей-офф впервые за 10 лет, ранее клуб не пробивался в плей-офф по итогам регулярного чемпионата на протяжении шести сезонов, команда 16 раз становилась чемпионом НБА. «Майами» шестой раз в истории и впервые с 2014 года стал участником решающей серии. На счету клуба три чемпионства (2006, 2012, 2013).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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