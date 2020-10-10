«Майами» сократил отставание от «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальной серии плей-офф НБА

Источник: AP 2020

Вторым трипл-даблом в плей-офф в карьере отметился легкий форвард «Майами» Джимми Батлер (35 очков, 11 передач, 12 подборов), причем первый он сделал в третьей игре серии с «Лейкерс». До него два трипл-дабла с как минимум 30 очками в финальном противостоянии делал только Леброн Джеймс (2014/15). В пятой игре текущей серии этот форвард команды из Лос-Анджелеса сделал дабл-дабл (40 очков, 13 подборов), тем же отметился его одноклубник Энтони Дэвис (28 очков, 12 подборов). Во второй раз в сезоне «Лейкерс» проиграли в матче, где Джеймс и Дэвис набрали больше 60 очков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a2658dc270a99e9d8bd" data-vnd="8a2658dc270a99e9d8bd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a2658dc270a99e9d8bd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». Следующая игра пройдет в ночь на понедельник (начало матча в 02:30 мск).

Реализовавший семь трехочковых бросков форвард «Майами» Данкан Робинсон набрал 26 очков. Этот показатель стал рекордным для незадрафтованных баскетболистов в финальных сериях. Джеймс стал вторым игроком в истории, набравшим более 1500 очков в играх финальных серий. Ранее эта цифра покорилась только Джерри Уэсту.

«Лейкерс» вышли в финал плей-офф впервые за 10 лет, ранее клуб не пробивался в плей-офф по итогам регулярного чемпионата на протяжении шести сезонов, команда 16 раз становилась чемпионом НБА. «Майами» шестой раз в истории и впервые с 2014 года стал участником решающей серии. На счету клуба три чемпионства (2006, 2012, 2013).