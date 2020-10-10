«Майами» сократил отставание от «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальной серии плей-офф НБА
ТАСС, 10 октября. «Майами» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 111:108 в пятом матче финальной серии
ТАСС, 10 октября. «Майами» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 111:108 в пятом матче финальной серии
Вторым
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». Следующая игра пройдет в ночь на понедельник (начало матча в 02:30 мск).
Реализовавший семь трехочковых бросков форвард «Майами» Данкан Робинсон набрал 26 очков. Этот показатель стал рекордным для незадрафтованных баскетболистов в финальных сериях. Джеймс стал вторым игроком в истории, набравшим более 1500 очков в играх финальных серий. Ранее эта цифра покорилась только Джерри Уэсту.
«Лейкерс» вышли в финал
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.