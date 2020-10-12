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10:00 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес Лейкерс» в 17-й раз стал чемпионом НБА

ТАСС, 12 октября. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами» со счетом 106:93 в шестом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом сезона-2019/20. «Лейкерс» выиграли серию — 4−2.

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в четвертый раз в карьере признан самым ценным игроком финальной серии. Джеймс провел 260-й матч в рамках плей-офф НБА. По этому показателю он вышел на чистое первое место в истории, обойдя Дерека Фишера.

Это 17-е чемпионство «Лейкерс» в НБА. По количеству титулов клуб сравнялся с рекордсменом — «Бостоном». При этом «Лейкерс» играли в финале впервые за 10 лет, а до этого сезона команда не пробивались в плей-офф по итогам регулярного чемпионата на протяжении шести лет. По ходу плей-офф клуб из Лос-Анджелеса поочередно обыграл «Портленд» (4−1), «Хьюстон» (4−1) и «Денвер» (4−1).

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«Майами» шестой раз в истории и впервые с 2014 года играл в финале. На счету команды три чемпионства (2006, 2012, 2013). В прошедшем плей-офф соперниками «Майами» были «Индиана» (4−0), «Милуоки» (4−1) и «Бостон» (4−2). В регулярном чемпионате «Лейкерс» выиграли Западную конференцию, «Майами» занял пятое место на Востоке. В предыдущем сезоне чемпионом НБА впервые в истории стал «Торонто», победивший в финале «Голден Стэйт».

Регулярный чемпионат НБА из-за пандемии был прерван в марте, возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи прошли в спорткомплексе на территории Disney World во Флориде.

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