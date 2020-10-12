«Лос-Анджелес Лейкерс» в 17-й раз стал чемпионом НБА
ТАСС, 12 октября. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами» со счетом 106:93 в шестом матче финала
ТАСС, 12 октября. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами» со счетом 106:93 в шестом матче финала
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в четвертый раз в карьере признан самым ценным игроком финальной серии. Джеймс провел 260-й матч в рамках
Это 17-е чемпионство «Лейкерс» в НБА. По количеству титулов клуб сравнялся с рекордсменом — «Бостоном». При этом «Лейкерс» играли в финале впервые за 10 лет, а до этого сезона команда не пробивались в
«Майами» шестой раз в истории и впервые с 2014 года играл в финале. На счету команды три чемпионства (2006, 2012, 2013). В прошедшем
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