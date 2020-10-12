Леброн Джеймс признан самым ценным игроком финала НБА
Форвард завоевал четвертое чемпионство, каждый раз его называли лучшим игроком финальной серии.
Форвард завоевал четвертое чемпионство, каждый раз его называли лучшим игроком финальной серии.
ТАСС, 12 октября. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назван самым ценным игроком финальной серии
В ночь на понедельник «Лейкерс» стали чемпионами НБА, победив в шестом матче финала «Майами» (106:93).
35-летний Джеймс сделал в шестой игре 28-й
Джеймс был выбран «Кливлендом» на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. В составе «Кавальерс» он провел семь сезонов, после чего перешел в «Майами», с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013) и признавался самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата.
В 2014 году Джеймс вернулся в «Кливленд» и привел клуб к первому в истории чемпионству — в 2016 году «Кавальерс» в финале победили «Голден Стэйт». Летом 2018 года он подписал четырехлетний контракт с «Лейкерс».