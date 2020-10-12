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10:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леброн Джеймс: Для меня очень важно, что я оправдал доверие Дэвиса

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, насколько важен для него титул чемпиона НБА.

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Источник: AP 2020

Также он отметил, что ему был легко играть с Энтони Дэвисом.

«Для меня это многое значит, — сказал Джеймс на церемонии награждения. — Для меня многое значит представлять эту франшизу. Я обещал, что верну «Лейкерс» туда, где они должны быть. Спасибо тренерскому штабу и партнерам по команде. Мы заслужили уважение, и я тоже его заслужил.

Надеюсь, что я заставил моих партнеров гордиться. Игра с Энтони Дэвисом? Это было легко. У нас не было эгоизма. Мы старались быть лучшими друг для друга как на паркете, так и вне его.

После семи лет в Кливленде я чувствовал, что я как будто в яме и мне нужна помощь. То же самое я увидел в Энтони. Для меня очень многое значит, что он мне доверился и я смог оправдать его доверие.

В финальной серии «Лейкерс» обыграли «Майами» (4−2). Леброн был признан MVP финала.

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