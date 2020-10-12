Леброн Джеймс: Для меня очень важно, что я оправдал доверие Дэвиса
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, насколько важен для него титул чемпиона НБА.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, насколько важен для него титул чемпиона НБА.
Также он отметил, что ему был легко играть с Энтони Дэвисом.
«Для меня это многое значит, — сказал Джеймс на церемонии награждения. — Для меня многое значит представлять эту франшизу. Я обещал, что верну «Лейкерс» туда, где они должны быть. Спасибо тренерскому штабу и партнерам по команде. Мы заслужили уважение, и я тоже его заслужил.
Надеюсь, что я заставил моих партнеров гордиться. Игра с Энтони Дэвисом? Это было легко. У нас не было эгоизма. Мы старались быть лучшими друг для друга как на паркете, так и вне его.
После семи лет в Кливленде я чувствовал, что я как будто в яме и мне нужна помощь. То же самое я увидел в Энтони. Для меня очень многое значит, что он мне доверился и я смог оправдать его доверие.
В финальной серии «Лейкерс» обыграли «Майами» (4−2). Леброн был признан MVP финала.