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10:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Энтони Дэвис: Думаю, что Коби Брайант гордится нами

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что команда хотела выиграть чемпионат для Коби Брайанта.

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Источник: Спорт-Экспресс

Знаменитый игрок погиб 26 января 2020 года в возрасте 41 года.

«Это невероятно, — сказал Дэвис на церемонии награждения. — У нас были взлеты и падения по ходу сезона, но вот мы здесь, и мы чемпионы НБА. Выиграть чемпионство очень сложно. Я счастлив, для меня это многое значит. Люблю этих ребят.

После трагедии все что мы делали, мы делали для него (Брайанта — Прим. «СЭ»). Мы хотели завершить начатое. Думаю, что он гордится нами и Ванесса (вдова Коби Брайанта — Прим. «СЭ») тоже гордится нами. Он был большим братом для нас.

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что команда хотела выиграть чемпионат для Коби Брайанта. Знаменитый игрок погиб 26 января 2020 года в возрасте 41 года.

«Это невероятно, — сказал Дэвис на церемонии награждения. — У нас были взлеты и падения по ходу сезона, но вот мы здесь, и мы чемпионы НБА. Выиграть чемпионство очень сложно. Я счастлив, для меня это многое значит. Люблю этих ребят.

После трагедии все что мы делали, мы делали для него (Брайанта — Прим. «СЭ»). Мы хотели завершить начатое. Думаю, что он гордится нами и Ванесса (вдова Коби Брайанта — Прим. «СЭ») тоже гордится нами. Он был большим братом для нас.

В финальной серии «Лейкерс» обыграли «Майами» (4−2).

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