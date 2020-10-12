Энтони Дэвис: Думаю, что Коби Брайант гордится нами
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что команда хотела выиграть чемпионат для Коби Брайанта.
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что команда хотела выиграть чемпионат для Коби Брайанта.
Знаменитый игрок погиб 26 января 2020 года в возрасте 41 года.
«Это невероятно, — сказал Дэвис на церемонии награждения. — У нас были взлеты и падения по ходу сезона, но вот мы здесь, и мы чемпионы НБА. Выиграть чемпионство очень сложно. Я счастлив, для меня это многое значит. Люблю этих ребят.
После трагедии все что мы делали, мы делали для него (Брайанта — Прим. «СЭ»). Мы хотели завершить начатое. Думаю, что он гордится нами и Ванесса (вдова Коби Брайанта — Прим. «СЭ») тоже гордится нами. Он был большим братом для нас.
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что команда хотела выиграть чемпионат для Коби Брайанта. Знаменитый игрок погиб 26 января 2020 года в возрасте 41 года.
«Это невероятно, — сказал Дэвис на церемонии награждения. — У нас были взлеты и падения по ходу сезона, но вот мы здесь, и мы чемпионы НБА. Выиграть чемпионство очень сложно. Я счастлив, для меня это многое значит. Люблю этих ребят.
После трагедии все что мы делали, мы делали для него (Брайанта — Прим. «СЭ»). Мы хотели завершить начатое. Думаю, что он гордится нами и Ванесса (вдова Коби Брайанта — Прим. «СЭ») тоже гордится нами. Он был большим братом для нас.
В финальной серии «Лейкерс» обыграли «Майами» (4−2).