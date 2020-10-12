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11Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА
10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леброн Джеймс — первый в истории, кто стал MVP финала НБА в трех разных командах

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал MVP финала НБА с третьим клубом.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее это не удавалось ни одному игроку. Он стал чемпионом в четвертый раз в своей карьере.

В финале сезона-2019/20 «Лейкерс» победили «Майами» (4−2). 35-летний Джеймс ранее дважды становился чемпионом с «Майами» и один раз — с «Кливлендом». Во всех случаях его признавали самым ценным игроком финала.

В шестом матче финала Леброн сделал трипл-дабл — 28 очков, 14 подборов и 10 передач.

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