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11Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА
13:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леброн — чемпион. На какие жертвы он пошел ради победы?

«Лейкерс» вернул себе титул НБА десять лет спустя, а Джеймс стал самым разносторонним защищающимся игроком со времен Хакима Оладжувона.

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Этой ночью закончился самый долгий сезон в истории НБА, финальная часть которого проходила в Орландо. В «пузыре» можно было ждать самых неожиданных результатов. Тому подтверждение — выход в финал «Майами», команды, в составе, которой рубились семь первогодок и второгодок, сумасшедшие волевые победы «Денвера» на Западе и провал «Клипперс». Но победа все же осталась за, пожалуй, главным фаворитом сезона. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс выполнил свою функцию, вернув чемпионский титул в Лос-Анджелес спустя 10 лет. В 2010-м Кубок Лари О’Брайана и Кубок Билла Рассела (самого ценного игрока финальной серии) в своих руках держал Коби Брайант, трагически погибший в этом году. Сейчас у «Лейкерс» новый герой, который пошел на большие жертвы, чтобы сфотографироваться с долгожданными титулами.

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Для «Лейкерс» это 17-й титул в истории, который позволил им сравняться по этому показателю с «Бостоном». Пять раз они выигрывали чемпионство, когда базировались в Миннеаполисе (1949, 1950, 1952, 1953, 1954), и двенадцать раз после переезда в Лос-Анджелес (1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020).

Давайте говорить правду

Именно эту фразу сказал Леброн Джеймс, когда его «Кливленд» в июне 2018 года безнадежно уступал «Голден Стэйт» в финальной серии. Тогда всем было очевидно, что второе пришествие «короля» в клуб из Огайо подходит к концу. За четыре года он взял один чемпионский титул, но трижды проиграл в финале Карри, Игудале и Дюранту.

Новую главу своей карьеры он открыл в «Лейкерс». На это было много причин. В Голливуде можно было еще стремительнее развивать свой многогранный бизнес, оставить свой след в самой легендарной франшизе и получить в свое распоряжение еще одну суперзвезду, с которой можно смело идти за титулами.

Правда, в первый год Леброн ее так и не получил. Кайл Кузма, Брэндон Ингрэм и Лонзо Болл не смогли стать оруженосцами Джеймса. Зимой 2019 года форвард был готов обменять полкоманды на Энтони Дэвиса. Тогда провернуть эту сделку не получилось, а лишь вызвало крупный скандал внутри команды. В итоге «Лейкерс» даже не смогли выйти в плей-офф.

Параллельно с управленческими неудачами Леброн боролся с тяжелой травмой. Возможно, самой серьезной в своей карьере. Тем не менее, хейтеры Джеймса были готовы уничтожить его. Последняя охота Акелы началась явно не так, как он рассчитывал.

В новом сезоне Леброн наконец-то заручился поддержкой Дэвиса, человека, который будет доминировать в НБА ближайшие 10 лет. Правда, нельзя сказать, что после этого «Лейкерс» автоматически стали недосягаемыми для соперников. Суперсвязки образовались в «Хьюстоне» (Харден — Уэстбрук), «Клипперс» (Кавай — Джордж), отличные команды во всех смыслах были у «Милуоки» и у «Торонто». Поэтому, чтобы выиграть титул Леброну были необходимы изменения.

Не многие согласятся на такое в 34 года, тем более, когда у тебя уже есть статус лучшего игрока своего поколения и три чемпионских титула с двумя командами. Но Леброн пошел на это, в первую очередь пересмотрев свое отношение к защите. В этом сезоне Джеймс стал самым грозным разносторонним защищающимся баскетболистом со времен Хакима Оладживона. Он страховал партнеров, здорово оборонялся на дуге, но и, конечно, не забывал о атаке.

Его средние показатели в плей-офф составили 29,8 очка, 11,8 подбора и 8,5 передач. Форвард был единогласно признан MVP финальной серии.

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Горизонт для роста

Конечно, легко побеждать, когда в твоей команде два из пяти лучших игроков НБА прямо сейчас. Леброн и Энтони стали первой парой одноклубников, вошедших в первую пятерку лучших игроков сезона НБА, c 2004 года. Тогда такого результата добилась пара игроков, которых звали Шакил и Коби.

Леброн стал вторым после Адетокумбо в споре MVP сезона, Дэвис стал вторым после того же грека в списке претендентов на Мистер Замок года. Нехватка этого «чуть-чуть» соединилось между собой и дало колоссальную синергию.

— Мы не завидуем друг другу. Я думаю, что это лучший способ развиваться, — сказал Джеймс о своих отношениях с Дэвисом. — В профессиональном спорте есть парни, которые объединяют свои силы. Два парня, которые доминировали в конкретном виде спорта в своих собственных командах, могут объединиться вместе и обсудить, как они могут быть доминирующими в Лиге. Я верю, что ревность закрадывается в такие моменты. У нас этого нет.

Переход Дэвиса наложил некоторые сложности на развитие «Лейкерс» в будущем. Во-первых, с ним надо продлевать контракт, который при любом раскладе будет архибольшим. Во-вторых, команда потеряла кучу выборов на драфте на ближайшие годы. В-третьих, вполне справедливо заканчивающиеся контракты чемпионов нынешнего года нужно будет повышать.

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С другой стороны это чемпионство открывает новые горизонты для роста. Некогда звездные ветераны захотят играть в такой команде с зарплатой уровня менеджера среднего звена небольшой компании. Игра в таком коллективе заставила расти не только Кайла Кузму и Алека Карузо, но и Талена Хортона-Такера, который уже сейчас может уверенно выходить на 10−12 минут в финальном матче.

Поиграть с Бронни

Почему именно эта победа должна стать началом новой династии? Во-первых, эта победа была нужна организации, которая не была чемпионом с 2010 года. Во-вторых, эта победа нужна Леброну для подпитки собственного Гения. В-третьих, эта победа нужна НБА, которая пережила самый сложный сезон в своей истории. В-четвертых, эта победа случилась в Диснее — месте, где мечты становятся реальностью. В-пятых, эта победа нужна для Коби. Теперь можно смело сказать, что он сравнялся по количеству побед в НБА с Джорданом.

Не стоит забывать еще один важный момент. Когда Леброн переходил в «Лейкерс», его сын Бронни пошел в новую школу в Лос-Анджелесе. Ему осталось учиться в ней еще два года. К тому времени НБА наверняка разрешит переходить в лигу, минуя университет, — это уже практически решенное дело. Тогда Джеймс станет первым баскетболистом в истории Лиги, который сыграет в одной команде со своим сыном. Такое не удавалось ни Коби Брайанту (его отец Джо «Мармелад» был прилично старше), ни Майклу Джордану (его сыновья «застряли» в университетах, да и не мог Майкл тогда представить себе такое). Этот сценарий точно поставит Леброна выше Майкла и Коби в любых списках.

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