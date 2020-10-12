Леброн — чемпион. На какие жертвы он пошел ради победы?
«Лейкерс» вернул себе титул НБА десять лет спустя, а Джеймс стал самым разносторонним защищающимся игроком со времен Хакима Оладжувона.
«Лейкерс» вернул себе титул НБА десять лет спустя, а Джеймс стал самым разносторонним защищающимся игроком со времен Хакима Оладжувона.
Этой ночью закончился самый долгий сезон в истории НБА, финальная часть которого проходила в Орландо. В «пузыре» можно было ждать самых неожиданных результатов. Тому подтверждение — выход в финал «Майами», команды, в составе, которой рубились семь первогодок и второгодок, сумасшедшие волевые победы «Денвера» на Западе и провал «Клипперс». Но победа все же осталась за, пожалуй, главным фаворитом сезона. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс выполнил свою функцию, вернув чемпионский титул в
Для «Лейкерс» это 17-й титул в истории, который позволил им сравняться по этому показателю с «Бостоном». Пять раз они выигрывали чемпионство, когда базировались в Миннеаполисе (1949, 1950, 1952, 1953, 1954), и двенадцать раз после переезда в
Именно эту фразу сказал Леброн Джеймс, когда его «Кливленд» в июне 2018 года безнадежно уступал «Голден Стэйт» в финальной серии. Тогда всем было очевидно, что второе пришествие «короля» в клуб из Огайо подходит к концу. За четыре года он взял один чемпионский титул, но трижды проиграл в финале Карри, Игудале и Дюранту.
Новую главу своей карьеры он открыл в «Лейкерс». На это было много причин. В Голливуде можно было еще стремительнее развивать свой многогранный бизнес, оставить свой след в самой легендарной франшизе и получить в свое распоряжение еще одну суперзвезду, с которой можно смело идти за титулами.
Правда, в первый год Леброн ее так и не получил. Кайл Кузма, Брэндон Ингрэм и Лонзо Болл не смогли стать оруженосцами Джеймса. Зимой 2019 года форвард был готов обменять полкоманды на Энтони Дэвиса. Тогда провернуть эту сделку не получилось, а лишь вызвало крупный скандал внутри команды. В итоге «Лейкерс» даже не смогли выйти в
Параллельно с управленческими неудачами Леброн боролся с тяжелой травмой. Возможно, самой серьезной в своей карьере. Тем не менее, хейтеры Джеймса были готовы уничтожить его. Последняя охота Акелы началась явно не так, как он рассчитывал.
В новом сезоне Леброн
Не многие согласятся на такое в 34 года, тем более, когда у тебя уже есть статус лучшего игрока своего поколения и три чемпионских титула с двумя командами. Но Леброн пошел на это, в первую очередь пересмотрев свое отношение к защите. В этом сезоне Джеймс стал самым грозным разносторонним защищающимся баскетболистом со времен Хакима Оладживона. Он страховал партнеров, здорово оборонялся на дуге, но и, конечно, не забывал о атаке.
Его средние показатели в
Конечно, легко побеждать, когда в твоей команде два из пяти лучших игроков НБА прямо сейчас. Леброн и Энтони стали первой парой одноклубников, вошедших в первую пятерку лучших игроков сезона НБА, c 2004 года. Тогда такого результата добилась пара игроков, которых звали Шакил и Коби.
Леброн стал вторым после Адетокумбо в споре MVP сезона, Дэвис стал вторым после того же грека в списке претендентов на Мистер Замок года. Нехватка этого «чуть-чуть» соединилось между собой и дало колоссальную синергию.
— Мы не завидуем друг другу. Я думаю, что это лучший способ развиваться, — сказал Джеймс о своих отношениях с Дэвисом. — В профессиональном спорте есть парни, которые объединяют свои силы. Два парня, которые доминировали в конкретном виде спорта в своих собственных командах, могут объединиться вместе и обсудить, как они могут быть доминирующими в Лиге. Я верю, что ревность закрадывается в такие моменты. У нас этого нет.
Переход Дэвиса наложил некоторые сложности на развитие «Лейкерс» в будущем.
С другой стороны это чемпионство открывает новые горизонты для роста. Некогда звездные ветераны захотят играть в такой команде с зарплатой уровня менеджера среднего звена небольшой компании. Игра в таком коллективе заставила расти не только Кайла Кузму и Алека Карузо, но и Талена
Почему именно эта победа должна стать началом новой династии?
Не стоит забывать еще один важный момент. Когда Леброн переходил в «Лейкерс», его сын Бронни пошел в новую школу в