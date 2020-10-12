Почти 70 человек арестованы после завоевания «Лейкерс» титула в НБА
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Шестьдесят семь человек были арестованы в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Шестьдесят семь человек были арестованы в
Как сообщил представитель департамента полиции Дрейк Мэдисон, 61 человек был арестован за невыполнение распоряжения разойтись, пятеро — за мародерство, один — за вандализм. Один офицер полиции получил травму руки.
Как сообщает местное телевидение, празднование было в основном мирным, но в
«Лейкерс» в воскресенье обыграли «Майами Хит» (106:93) в шестом матче серии и в 17-й раз в истории стали чемпионами НБА.