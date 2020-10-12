Почти 70 человек арестованы после завоевания «Лейкерс» титула в НБА

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Как сообщил представитель департамента полиции Дрейк Мэдисон, 61 человек был арестован за невыполнение распоряжения разойтись, пятеро — за мародерство, один — за вандализм. Один офицер полиции получил травму руки.

Как сообщает местное телевидение, празднование было в основном мирным, но в какой-то момент некоторые люди начали бросать в сотрудников полиции камни и бутылки. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти призывал отказаться от публичного празднования чемпионства.