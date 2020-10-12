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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Почти 70 человек арестованы после завоевания «Лейкерс» титула в НБА

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Шестьдесят семь человек были арестованы в Лос-Анджелесе после того, как баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» завоевал титул чемпиона НБА, сообщает АП со ссылкой на полицию.

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Как сообщил представитель департамента полиции Дрейк Мэдисон, 61 человек был арестован за невыполнение распоряжения разойтись, пятеро — за мародерство, один — за вандализм. Один офицер полиции получил травму руки.

Как сообщает местное телевидение, празднование было в основном мирным, но в какой-то момент некоторые люди начали бросать в сотрудников полиции камни и бутылки. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти призывал отказаться от публичного празднования чемпионства.

«Лейкерс» в воскресенье обыграли «Майами Хит» (106:93) в шестом матче серии и в 17-й раз в истории стали чемпионами НБА.

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