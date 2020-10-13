Погромы в США: фанаты отметили победу «Лейкерс» в НБА

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В США завершился очередной сезон НБА. В финальной серии «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Майами Хит» со счетом 4−2.

Теперь клуб из Лос-Анджелеса делит первое место с «Бостон Селтикс» по количеству побед в турнире. Команды завоевывали чемпионство по 17 раз.

В решающей встрече «Лейкерс» переиграли «Майами» со счетом 106:93. Чемпионы сразу после финального свистка стали отмечать триумф. Большая часть внимания была обращена к главной звезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу, который был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии. Он обливал партнеров по команде шампанским, курил сигару, звонил маме по FaceTime.

Между делом Джеймс успел пожаловаться на то, что долго не видел свою семью.

Временами я спрашивал себя: должен ли я находится здесь? Стоит ли это того, чтобы жертвовать семьей? Жертвовать столь многим. Я никогда не проводил столько времени вдали от семьи. Не видел, как дочка ходит в детский сад. Пропустил 16-й день рождения сына, а это важный день рождения для любого. Не видел, как растет мой средний сын. Леброн Джеймс четырехкратный чемпион НБА

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА

Впрочем, веселье игроков не выходило за рамки дозволенного, чего нельзя сказать о фанатах.

Тысячи болельщиков вышли на улицы города, чтобы отметить победу своей любимой команды. Люди гуляли, пели песни, радовались, при этом явно нарушая правила социальной дистанции.

Через некоторое время обстановка начала накаляться. Фанаты стали провоцировать полицейских, бросая в них камни и бутылки. Стражи порядка предупредили их, что такое поведение будет иметь серьезные последствия и потребовали разойтись. Часть болельщиков не подчинилась требованиям, продолжая проявлять агрессию. В какой-то момент даже пришлось применить конную полицию, чтобы разбить толпу на мелкие группы. Также силовики применили ружья с резиновыми пулями.

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«В общей сложности 76 человек были арестованы за вандализм, нападение на сотрудников правопорядка и за нежелание расходиться. Трое из собравшихся были ранены резиновыми патронами, выпущенными нашими офицерами, и их доставили в больницы. Восемь полицейских также получили ранения и получили медицинскую помощь. Толпа повредила более 30 зданий и сооружений, а также городской автобус», — говорится в заявлении полиции по итогам этой ночи.

На волне всеобщей эйфории, кажется, некоторые люди забыли, что всего девять месяцев назад в семье «Лейкерс» произошло большое горе. 26 января в авиакатастрофе погиб Коби Брайант, который является легендой клуба.

Может, стоило хоть на минуту отвлечься от погромов и вспомнить одного из самых ярких игроков в истории команды, как это сделали некоторый поклонники клуба, которые скандировали «Коби», и форвард команды Энтони Дэвис. Спортсмен произнес трогательную речь.

После того как случилась трагедия, все, что мы делали, мы делали ради Коби. И мы его не подвели. Я знаю, что Коби смотрит на нас и гордится нами. Жена Брайанта — гордится нами. Клуб гордится нами. Это многое значит для нас. Коби был старшим братом для всех нас, и мы сделали это ради него. Энтони Дэвис баскетболист «Лейкерс»

Впрочем, для Северной Америки это не первый случай, когда спортивное мероприятие выливается в массовые беспорядки.

В 2000 году после победы «Лейкерс» в чемпионате фанаты устроили погром, в ходе которого было повреждено более 70 автомобилей, а 12 человек получили ранения.

Через десять лет болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль», вышедшие на улицы города после победы команды в четвертьфинале Кубка Стэнли, устроили беспорядки, ограбив несколько магазинов. 500 фанатов участвовали в погромах. Полиция применила слезоточивый газ. 41 человек был задержан. Всего на улицы города вышли около 50 тысяч болельщиков.