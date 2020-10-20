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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

НБА избежала потери $ 1,5 млрд

НБА удалось избежать убытка в размере $ 1,5 млрд, сообщает RealGM.

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Как сообщает источник, если бы сезон лиги не был возобновлён, НБА понесла бы убытки на такую сумму. Большая часть этой суммы связана с контрактами на телевидении и спонсорскими контрактами турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом лига потратила около $ 180 млн на организацию рестарта сезона в «Диснейуорлде», что стало крайне выгодным вложением, учитывая возможные потери.

Ранее стали известны общие убытки клубов НБА из-за кризиса, связанного с пандемией. В сумме все 30 клубов лиги потеряли $ 694 млн.

Наибольшие убытки потерпел «Лос-Анджелес Лейкерс», ставший чемпионом НБА после возобновления сезона. Наименьшие убытки понесли в «Мемфис Гриззлиз».

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