«Клипперс» объявили имя нового главного тренера

Им стал 43-летний Тайрон Лю. По сообщениям СМИ, его контракт рассчитан на пять лет, за время работы в «Клипперс» специалист заработает $ 35 млн.

Лю пришёл в «Клипперс» в 2019 году в качестве ассистента главного тренера команды Дока Риверса. До этого он был главным тренером «Кливленд Кавальерс» и привёл эту команду к чемпионскому титулу в 2016 году.