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00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

НБА назвала дату начала нового сезона, регулярный чемпионат будет сокращён

23 октября в США прошла встреча руководителей НБА.

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Источник: Reuters

На ней обсуждался вопрос даты начала следующего сезона. Большинство боссов оптимальным считают вариант со стартом чемпионата 22 декабря 2020 года, сообщает обозреватель Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, боссы клубов сошлись на том, что в условиях позднего старта сезона проводить полноценный регулярный чемпионат нецелесообразно. В итоге он будет сокращён с 82 матчей до 72. Плей-офф пройдёт в традиционном формате, но его необходимо завершить до старта Олимпийских игр в Токио, которые начнутся 23 июля.

Напомним, минувший сезон НБА из-за пандемии коронавируса был завершён лишь в октябре. Чемпионом лиги стал «Лос-Анджелес Лейкерс».

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