НБА назвала дату начала нового сезона, регулярный чемпионат будет сокращён

На ней обсуждался вопрос даты начала следующего сезона. Большинство боссов оптимальным считают вариант со стартом чемпионата 22 декабря 2020 года, сообщает обозреватель Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, боссы клубов сошлись на том, что в условиях позднего старта сезона проводить полноценный регулярный чемпионат нецелесообразно. В итоге он будет сокращён с 82 матчей до 72. Плей-офф пройдёт в традиционном формате, но его необходимо завершить до старта Олимпийских игр в Токио, которые начнутся 23 июля.