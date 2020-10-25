Более половины команды «Лейкерс» может разбежаться. Леброну и Дэвису нужна третья звезда
Сразу 10 игроков «озёрных» выходят на рынок свободных агентов. Все остальные не застрахованы от обмена.
Сразу 10 игроков «озёрных» выходят на рынок свободных агентов. Все остальные не застрахованы от обмена.
«Лос-Анджелес Лейкерс» стали чемпионами НБА сезона-2019/2020. Это 17-й титул для легендарной франшизы из
Самый главный приоритет «Лейкерс» — переподписание Энтони Дэвиса. Звёздный напарник Леброна Джеймса уже намекал на желание остаться в «Лос-Анджелесе», хотя долгосрочный контракт Дэвис вряд ли подпишет. Двухлетнее соглашение — самый вероятный вариант для Энтони. Связывать себя слишком долгими обязательствами Дэвис не хочет, поскольку не знает, что будет с «озёрными» через два года. Возможно, Леброн регрессирует или решит завершить карьеру. Энтони не против иметь запасной план. Клуб такой подход тоже вполне устраивает, поскольку «Лейкерс» ставят перед собой цель побеждать здесь и сейчас, не заботясь о долгосрочной перспективе.
По информации инсайдеров, Брэдли и Макги активируют опции, чтобы остаться в команде ещё на год. Логичное решение. Эйвери и Джавэйл вряд ли смогут получить около $ 5 млн зарплаты в другом клубе при выходе на рынок. С остальными свободными агентами ситуация более сложная. К опытным Дуайту Ховарду и Рэджону Рондо проявляют серьёзный интерес другие клубы, в том числе прямые конкуренты «Лейкерс» в борьбе за титул. Ховарда хочет видеть в своём составе «Голден Стэйт Уорриорз», который снова должен стать конкурентоспособными со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином на площадке. К Рондо вроде как присматриваются «Клипперс», которые после проваленного сезона-2019/2020 ищут лидера в раздевалку, поскольку Кавай Леонард и Пол Джордж с этой ролью не справляются. «Лейкерс» заинтересованы в сохранении Дуайта и Рэджона, однако вряд ли смогут перебить предложения конкурентов, если игроки поставят в приоритет деньги.
Кентавиус
Моррис, Смит, Уэйтерс и Дадли — игроки, которым вряд светит
«Озёрным» наверняка попытаются обменять Дэнни. «Лейкерс» нужна третья звезда в компанию к Леброну и Дэвису. Джеймс в последних клубах всегда образовывал «Большую тройку». В «Майами Хит» с Леброном играли Дуэйн Уэйд и Крис Бош, а в «Кливленд Кавальерс» — Кайри Ирвинг и Кевин Лав. Сейчас одной из главных трансферных целей «Лос-Анджелеса» называется 35-летний разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол. Проблемой является зарплата Криса в размере $ 41,4 млн. «Лейкерс» придётся отдать не только Грина, но и Кайла Кузму, Куинна Кука, Алекса Карузо, Талена
Куда более реальная цель — атакующий защитник «Индиана Пэйсерз» Виктор Оладипо. Виктор пропустил около года
Кроме того, «Лейкерс» в межсезонье рассчитывает потратить доступное исключение среднего уровня на сумму $ 9,3 млн на некоторых игроков с успешным опытом выступления в НБА, сообщает Hoops Hype. В сферу интересов «Лейкерс» входят Горан Драгич, Остин Риверс, Ди Джей Огастин, Джефф Тиг, Джордан Кларксон, Джей Краудер, Джастин Холидей, Алек Бёркс, Хассан Уайтсайд, Тристан Томпсон, Деррик Фэйворс, Арон Бэйнс, Кармело Энтони, Кайл Корвер и Джефф Грин.
В целом «Лейкерс» действительно могут измениться практически до неузнаваемости. Более половины чемпионской команды просто разбежится. Игроки на контрактах Грин, Кузма, Кук, Карузо,
Алексей Фалько