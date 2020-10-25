Более половины команды «Лейкерс» может разбежаться. Леброну и Дэвису нужна третья звезда

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«Лос-Анджелес Лейкерс» стали чемпионами НБА сезона-2019/2020. Это 17-й титул для легендарной франшизы из Лос-Анджелеса, что позволило сравняться с принципиальным оппонентом «Бостон Селтикс». В межсезонье «Лейкерс» ждут перемены. На 100% сохранить чемпионскую команду точно не получится. Вполне возможно, «Лос-Анджелес» вообще изменится практически до неузнаваемости.

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Самый главный приоритет «Лейкерс» — переподписание Энтони Дэвиса. Звёздный напарник Леброна Джеймса уже намекал на желание остаться в «Лос-Анджелесе», хотя долгосрочный контракт Дэвис вряд ли подпишет. Двухлетнее соглашение — самый вероятный вариант для Энтони. Связывать себя слишком долгими обязательствами Дэвис не хочет, поскольку не знает, что будет с «озёрными» через два года. Возможно, Леброн регрессирует или решит завершить карьеру. Энтони не против иметь запасной план. Клуб такой подход тоже вполне устраивает, поскольку «Лейкерс» ставят перед собой цель побеждать здесь и сейчас, не заботясь о долгосрочной перспективе.

Сразу 10 баскетболистов «озёрных» выходят на рынок свободных агентов и теоретически могут покинуть Калифорнию. Игроки «Лейкерс», у которых истекает контракт: Энтони Дэвис (опция игрока, должен отклонить и подписать двухлетний контракт), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (опция игрока), Эйвери Брэдли (опция игрока), Джавэйл Макги (опция игрока), Дуайт Ховард, Маркифф Моррис, Рэджон Рондо (опция игрока), Джей Ар Смит, Дион Уэйтерс, Джаред Дадли. Дуэт Леброна и Дэвиса наверняка сохранится, но ролевые исполнители точно останутся не все.

По информации инсайдеров, Брэдли и Макги активируют опции, чтобы остаться в команде ещё на год. Логичное решение. Эйвери и Джавэйл вряд ли смогут получить около $ 5 млн зарплаты в другом клубе при выходе на рынок. С остальными свободными агентами ситуация более сложная. К опытным Дуайту Ховарду и Рэджону Рондо проявляют серьёзный интерес другие клубы, в том числе прямые конкуренты «Лейкерс» в борьбе за титул. Ховарда хочет видеть в своём составе «Голден Стэйт Уорриорз», который снова должен стать конкурентоспособными со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином на площадке. К Рондо вроде как присматриваются «Клипперс», которые после проваленного сезона-2019/2020 ищут лидера в раздевалку, поскольку Кавай Леонард и Пол Джордж с этой ролью не справляются. «Лейкерс» заинтересованы в сохранении Дуайта и Рэджона, однако вряд ли смогут перебить предложения конкурентов, если игроки поставят в приоритет деньги.

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Кентавиус Колдуэлл-Поуп собирается отклонить опцию. Защитник считает, что своим выступлением в плей-офф заслужил получать более $ 8,5 млн. Возможно, именно на Кентавиуса «Лейкерс» денег не пожалеют при всей сложности ситуации с финансовой гибкостью. Дело в том, что агентом Колдуэлл-Поупа является Рич Пол, представляющий Леброна. Уже дважды «Лейкерс» выдавали Колдуэлл-Поупу контракты, которые выглядели завышенными. Не исключено, что при прямом лоббировании со стороны Пола ситуация снова повторится.

Моррис, Смит, Уэйтерс и Дадли — игроки, которым вряд светит что-то большее, чем минимальный контракт. Джей Ар и Дион вообще оказались в «Лос-Анджелесе» благодаря связи с Леброном. Ни один другой клуб не хотел их подписывать. Решение по данному квартету примут в зависимости от ситуации с остальными свободными агентами и потенциальными обменами. В платёжной ведомости «Лейкерс» висит «мёртвый» контракт Луола Денга, которому нужно платить $ 5 млн в течение двух лет. Клуб уже обращался в НБА по поводу его списания, ссылаясь на то, что Денг завершил карьеру. Пока этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Лишние $ 5 млн кажутся не такой уж большой суммой по меркам лиги, но для контендера любая экономия всегда не помешает.

Есть в платёжке «Лейкерс» один плохой контракт, от которого точно никуда не деться, — $ 15,4 млн Дэнни Грина. Защитник провалил сезон, совсем не оправдав столь высокий оклад. Фанаты клуба из Лос-Анджелеса даже создали петицию, призывавшую лишить Грина чемпионского перстня за отвратительное качество игры.

«Озёрным» наверняка попытаются обменять Дэнни. «Лейкерс» нужна третья звезда в компанию к Леброну и Дэвису. Джеймс в последних клубах всегда образовывал «Большую тройку». В «Майами Хит» с Леброном играли Дуэйн Уэйд и Крис Бош, а в «Кливленд Кавальерс» — Кайри Ирвинг и Кевин Лав. Сейчас одной из главных трансферных целей «Лос-Анджелеса» называется 35-летний разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол. Проблемой является зарплата Криса в размере $ 41,4 млн. «Лейкерс» придётся отдать не только Грина, но и Кайла Кузму, Куинна Кука, Алекса Карузо, Талена Хортона-Такера, Макги и Брэдли (двух последних после активации опции), чтобы сделка теоретически могла сработать.

Куда более реальная цель — атакующий защитник «Индиана Пэйсерз» Виктор Оладипо. Виктор пропустил около года из-за травмы полена. Пока он ещё набирает форму уровня участника Матча звёзд, но даже в нынешнем состоянии будет куда полезнее Грина. Зарплата Оладипо составляет $ 21 млн. «Индиана» не против его обменять. Вероятно, «Лейкерс» придётся в придачу к Грину отдать Кузму и / или Карузо плюс драфт-пик, но это вменяемая цена.

Кроме того, «Лейкерс» в межсезонье рассчитывает потратить доступное исключение среднего уровня на сумму $ 9,3 млн на некоторых игроков с успешным опытом выступления в НБА, сообщает Hoops Hype. В сферу интересов «Лейкерс» входят Горан Драгич, Остин Риверс, Ди Джей Огастин, Джефф Тиг, Джордан Кларксон, Джей Краудер, Джастин Холидей, Алек Бёркс, Хассан Уайтсайд, Тристан Томпсон, Деррик Фэйворс, Арон Бэйнс, Кармело Энтони, Кайл Корвер и Джефф Грин.

В целом «Лейкерс» действительно могут измениться практически до неузнаваемости. Более половины чемпионской команды просто разбежится. Игроки на контрактах Грин, Кузма, Кук, Карузо, Хортон-Такер рискуют быть включены в любой громкий обмен. Из 10 свободных агентов должны остаться только Дэвис, Макги и Брэдли, в то время как 7 остальных могут трудоустроиться в другом месте. Команды Леброна часто устраивают чистки состава. Джеймсу и Дэвису сейчас нужна третья звезда, так что повторение хорошо знакомого сценария исключать не стоит.

«Лейкерс» в любом случае будут считаться главным претендентом на чемпионство в следующем сезоне, но генеральный менеджер Роб Пелинка в межсезонье без работы точно не останется.