Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
Фейеноорд
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
Заря Лг
Брага
Футбол. Еврокубки
20:55
Милан
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:55
Лилль
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:55
Сивасспор
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:55
Антверпен
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Слован Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
ЧФР
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Дандолк
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Ницца
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Лех
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
Риека
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» сыграл вничью с клубом «Ред Булл Зальцбург» в ЛЧ
10«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов
11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Леброн Джеймс и другие звёзды не хотят начинать сезон в предложенную НБА дату

Значительная часть звёзд НБА выступает за то, чтобы начать новый сезон 18 января 2021 года, сообщает Yahoo Sports.

Наверх
Источник: AP 2020

Руководство НБА планирует начать следующий сезон 22 декабря, что является более выгодным для лиги в финансовом плане. Баскетболисты хотят добиться увеличения потолка зарплат и выступают за более позднюю дату, чтобы оказать давление на руководство лиги. 30 декабря заканчивается срок, когда игроки или лига могут отказаться от текущего коллективного соглашения, которое регулирует потолок зарплат. исполнительный директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс заявила, что большинство баскетболистов лиги против того, чтобы новый сезон стартовал 22 декабря. Профсоюз не будет спешить с утверждением даты начала нового сезона, как того хочет НБА.

Ранее игроки «Лейкерс» Дэнни Грин и Джаред Дадли заявили, что многие звёзды НБА, в том числе их одноклубник Леброн Джеймс, откажутся играть на старте сезона в случае начала регулярного чемпионата в декабре.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Хабиб с трудом стоял на ногах на взвешивании! Видео
Российские клубы в Европе — третий сорт. И это заслуженное место
«Юве» не засчитали три гола. «Барса» разобралась с Пирло
Самый презираемый боец UFC обесценил победы Нурмагомедова
Травма Неймара и хет-трик Рэшфорда. Главное в Лиге чемпионов
Трусова рассказала об улучшениях после ухода от Тутберидзе
«Мы тяжело выходили из обороны». Семак — о поражении в Дортмунде
Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь