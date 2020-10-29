Леброн Джеймс и другие звёзды не хотят начинать сезон в предложенную НБА дату

Руководство НБА планирует начать следующий сезон 22 декабря, что является более выгодным для лиги в финансовом плане. Баскетболисты хотят добиться увеличения потолка зарплат и выступают за более позднюю дату, чтобы оказать давление на руководство лиги. 30 декабря заканчивается срок, когда игроки или лига могут отказаться от текущего коллективного соглашения, которое регулирует потолок зарплат. исполнительный директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс заявила, что большинство баскетболистов лиги против того, чтобы новый сезон стартовал 22 декабря. Профсоюз не будет спешить с утверждением даты начала нового сезона, как того хочет НБА.