Звезда НБА умер в тюрьме
Американец Эдди Джонсон, звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1980-х, умер, отбывая пожизненное заключение в тюрьме штата Флорида. Об этом сообщает TMZ.
Американец Эдди Джонсон, звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1980-х, умер, отбывая пожизненное заключение в тюрьме штата Флорида. Об этом сообщает TMZ.
65-летний
Джонсон был арестован в 2008 году и обвинен в изнасиловании восьмилетней девочки. В том же году его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.
Джонсон известен по выступлениям в НБА. Он дважды участвовал в Матче всех звезд лиги в 1980-м и 1981-м. Однако