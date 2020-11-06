Звезда НБА умер в тюрьме

Джонсон был арестован в 2008 году и обвинен в изнасиловании восьмилетней девочки. В том же году его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

Джонсон известен по выступлениям в НБА. Он дважды участвовал в Матче всех звезд лиги в 1980-м и 1981-м. Однако из-за проблем с дисциплиной и употреблением наркотиков в 1987 году Джонсону запретили выступать в НБА. У американца многократно возникали проблемы с законом. Его задерживали более 100 раз по различным поводам. В их числе и хранение наркотиков, и нападение на офицера полиции.