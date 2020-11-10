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10:37 (мск), источник: ТАСС

НБА объявила о договоренности с профсоюзом игроков о начале нового сезона 22 декабря

ТАСС, 10 ноября. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков договорились о дате старта сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

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Источник: Reuters

Новый сезон НБА начнется 22 декабря. Команды сыграют по 72 матча, календарь сезона будет опубликован позднее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потолок зарплат в следующем сезоне составит $109,14 млн. Рынок свободных агентов откроется 20 ноября.

Прошедший сезон НБА завершился 12 октября. В финальной серии «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Майами» со счетом 4−2.

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