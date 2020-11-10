НБА объявила о договоренности с профсоюзом игроков о начале нового сезона 22 декабря
ТАСС, 10 ноября. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков договорились о дате старта сезона-2020/21. Об этом сообщает
ТАСС, 10 ноября. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков договорились о дате старта сезона-2020/21. Об этом сообщает
Новый сезон НБА начнется 22 декабря. Команды сыграют по 72 матча, календарь сезона будет опубликован позднее.
Потолок зарплат в следующем сезоне составит $109,14 млн. Рынок свободных агентов откроется 20 ноября.
Прошедший сезон НБА завершился 12 октября. В финальной серии «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Майами» со счетом 4−2.