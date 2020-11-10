Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
16:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

НБА и профсоюз игроков согласовали новый коллективный договор

НБА и профсоюз игроков официально заключили соглашение по изменению коллективного договора из-за влияния коронавируса на финансовую ситуацию, сообщает ESPN.

Наверх

Сезон-2020/21 начнется 22 декабря. Команды проведут по 72 матча в регулярном чемпионате.

Будет использоваться новая система распределения между сторонами баскетбольных доходов. Показатель эскроу с 10 процентов может подняться до отметки в 20 процентов.

Потолок зарплат будет установлен на отметке 109,140 миллиона долларов, налог придется платить при превышении отметки 132,627 миллиона.

Рынок свободных агентов откроется 20 ноября. Подписание контрактов станет доступным 22 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Хабиб — Герой России». Почему эта новость взорвала медиапространство
Широкову грозит два года тюрьмы. Дойдет ли дело до реального срока
СМИ: Матч ЛЧ под угрозой срыва из-за штамма коронавируса
«Русские привыкли себя недооценивать». Правила жизни Овчинникова
Уникальный тренер настоящих чемпионов. Памяти Игоря Москвина
«Плющенко удачно купил Трусову». И кого ей благодарить за победу
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу
Штырков объяснил, почему не считает Хабиба величайшим бойцом
«Урал» высмеял падение футболиста «Спартака» в матче РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь