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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Умер восьмикратный чемпион НБА

Легенда «Бостон Селтикс» и член Зала славы Том Хейнсон скончался на 87-м году жизни.

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Об этом сообщает CNN. Причины смерти пока не разглашаются.

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«Это невосполнимая потеря. Томми был настоящим представителем “Селтикс”. В течение последних 18 лет наша группа владельцев очень полагалась на его советы и идеи. Мы упивались его сотнями историй о том, как команда превратились в династию. Он навсегда останется в нашей памяти», — говорится в заявлении клуба.

Хейнсон является восьмикратным чемпионом НБА в составе «Селтикс», за которых выступал с 1956 по 1965 годы. Он выигрывал титулы в 1957-м и с 1959 по 1965 год. Также Хейнсон работал главным тренером в «Бостоне» с 1969 по 1978 год и привёл команду к двум чемпионским титулам — в 1974 и 1976 годах.

Том Хейнсон — один из четырёх человек, который был принят в Зал славы баскетбола и как игрок, и как тренер.

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