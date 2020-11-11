«Нью-Йорк Никс» закрыл тренировочный комплекс из-за COVID

Все заболевшие не испытывают никаких симптомов и находятся на карантине.

Сезон-2019/20, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, был возобновлен в августе и доигрывался в кампусе в Орландо. Во вторник НБА объявила о договоренности с профсоюзом игроков начать новый сезон 22 декабря.