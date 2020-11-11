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10:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нью-Йорк Никс» закрыл тренировочный комплекс из-за COVID

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» закрыл тренировочный комплекс после положительных тестов на коронавирус у трех сотрудников, сообщает New York Post.

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Источник: РИА "Новости"

Все заболевшие не испытывают никаких симптомов и находятся на карантине.

Начало сборов «Никс» запланировано на 1 декабря.

Сезон-2019/20, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, был возобновлен в августе и доигрывался в кампусе в Орландо. Во вторник НБА объявила о договоренности с профсоюзом игроков начать новый сезон 22 декабря.

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