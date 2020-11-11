«Нью-Йорк Никс» закрыл тренировочный комплекс из-за COVID
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» закрыл тренировочный комплекс после положительных тестов на коронавирус у трех сотрудников, сообщает New York Post.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» закрыл тренировочный комплекс после положительных тестов на коронавирус у трех сотрудников, сообщает New York Post.
Все заболевшие не испытывают никаких симптомов и находятся на карантине.
Начало сборов «Никс» запланировано на 1 декабря.
Сезон-2019/20, прерванный в марте