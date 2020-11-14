Уэстбрук опроверг информацию о конфликте с Харденом

Уэстбрук опроверг информацию о конфликте с Харденом

Разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук опроверг информацию журналиста Стивена Эй Смита о своем конфликте с защитником «Рокетс» Джеймсом Харденом и возможном уходе из команды.