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11:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уэстбрук опроверг информацию о конфликте с Харденом

Разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук опроверг информацию журналиста Стивена Эй Смита о своем конфликте с защитником «Рокетс» Джеймсом Харденом и возможном уходе из команды.

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Источник: AP 2020

«Это полностью сфабрикованная информация. Всем спокойной ночи», — написал Уэстбрук под публикацией ESPN со словами Смита в Instagram.

Ранее сообщалось, что 32-летний американец недоволен развитием «Хьюстона» и не хочет играть вместе с Харденом.

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