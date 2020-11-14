Уэстбрук опроверг информацию о конфликте с Харденом
Разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук опроверг информацию журналиста Стивена Эй Смита о своем конфликте с защитником «Рокетс» Джеймсом Харденом и возможном уходе из команды.
Разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук опроверг информацию журналиста Стивена Эй Смита о своем конфликте с защитником «Рокетс» Джеймсом Харденом и возможном уходе из команды.
«Это полностью сфабрикованная информация. Всем спокойной ночи», — написал Уэстбрук под публикацией ESPN со словами Смита в Instagram.
Ранее сообщалось, что 32-летний американец недоволен развитием «Хьюстона» и не хочет играть вместе с Харденом.