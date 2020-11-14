Коби Брайант заработал 20 миллионов долларов за год и занял 6-е место в рейтинге мертвых знаменитостей Forbes

В список попали два спортсмена: гольфист Арнольд Палмер (4-е место, 25 миллионов долларов) и легендарный баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант (6-е место).

Доходы от продажи именной коллекции одежды Брайанта и тиражей автобиографии спортсмена оцениваются в 20 миллионов долларов. Первое место в рейтинге — у певца Майкла Джексона (48 миллионов долларов за год).