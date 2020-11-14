Коби Брайант заработал 20 миллионов долларов за год и занял 6-е место в рейтинге мертвых знаменитостей Forbes
Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг мертвых знаменитостей, чьи имена продолжают приносить прибыль их наследникам после смерти.
Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг мертвых знаменитостей, чьи имена продолжают приносить прибыль их наследникам после смерти.
В список попали два спортсмена: гольфист Арнольд Палмер (4-е место, 25 миллионов долларов) и легендарный баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант (6-е место).
Доходы от продажи именной коллекции одежды Брайанта и тиражей автобиографии спортсмена оцениваются в 20 миллионов долларов. Первое место в рейтинге — у певца Майкла Джексона (48 миллионов долларов за год).
Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь Джанна.