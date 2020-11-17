Крис Пол стал игроком «Финикса»
ТАСС, 17 ноября. Разыгрывающий Крис Пол стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс». Об этом сообщает
ТАСС, 17 ноября. Разыгрывающий Крис Пол стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс». Об этом сообщает
35-летний Пол перешел в «Финикс» в результате обмена. По условиям сделки, игроком команды также стал форвард Абдель Надер. Оба баскетболиста в прошлом сезоне выступали за «Оклахому», состав которой пополнили форвард Келли Обри — младший, разыгрывающие Рики Рубио, Тай Джером и Джейлен Лек, также клуб получил защищенный выбор в первом раунде драфта НБА 2022 года.
В сезоне-2019/20 Пол в составе «Оклахомы» провел 70 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 17,6 очка, делая 5,0 подбора и отдавая 6,7 передачи. В