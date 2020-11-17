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10:06 (мск), источник: ТАСС

Крис Пол стал игроком «Финикса»

ТАСС, 17 ноября. Разыгрывающий Крис Пол стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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35-летний Пол перешел в «Финикс» в результате обмена. По условиям сделки, игроком команды также стал форвард Абдель Надер. Оба баскетболиста в прошлом сезоне выступали за «Оклахому», состав которой пополнили форвард Келли Обри — младший, разыгрывающие Рики Рубио, Тай Джером и Джейлен Лек, также клуб получил защищенный выбор в первом раунде драфта НБА 2022 года.

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В сезоне-2019/20 Пол в составе «Оклахомы» провел 70 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 17,6 очка, делая 5,0 подбора и отдавая 6,7 передачи. В плей-офф он сыграл в семи играх, набирая в среднем 21,3 очка, делая 7,4 подбора и отдавая 5,3 передачи. Пол также выступал за «Хьюстон», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Новый Орлеан». Он десять раз принимал участие в Матчах всех звезд и является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).

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