«Нетс» ради Хардена выставили на обмен драфт-пики и всех игроков, кроме Ирвинга и Дюранта
«Бруклин Нетс» пытается сделать всё, чтобы выменять защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.
«Бруклин Нетс» пытается сделать всё, чтобы выменять защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.
Для обмена доступны все
Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается осуществить вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил разыгрывающий Расселл Уэстбрук.