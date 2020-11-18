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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нетс» ради Хардена выставили на обмен драфт-пики и всех игроков, кроме Ирвинга и Дюранта

«Бруклин Нетс» пытается сделать всё, чтобы выменять защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.

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Источник: AP 2020

Для обмена доступны все драфт-пики и игроки команды, за исключением Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта, сообщает Parlons Basket со ссылкой на инсайдера The Ringer Кевина О’Коннора.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается осуществить вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил разыгрывающий Расселл Уэстбрук.

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