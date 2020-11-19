Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Р
Футбол. Лига наций
18.11
Бельгия
Дания
42
Футбол. Лига наций
18.11
Англия
Исландия
40
Футбол. Лига наций
18.11
Босния и Герцеговина
Италия
02
Футбол. Лига наций
18.11
Польша
Нидерланды
12
Футбол. Лига наций
18.11
Ирландия
Болгария
00
Футбол. Лига наций
18.11
Уэльс
Финляндия
31
Футбол. Лига наций
18.11
Австрия
Норвегия
11
Футбол. Лига наций
18.11
Северная Ирландия
Румыния
11
Футбол. Лига наций
18.11
Чехия
Словакия
20
Футбол. Лига наций
18.11
Израиль
Шотландия
10
Футбол. Лига наций
18.11
Венгрия
Турция
20
Футбол. Лига наций
18.11
Сербия
Россия
50
Футбол. Лига наций
18.11
Греция
Словения
00
Футбол. Лига наций
18.11
Косово
Молдавия
10
Все события
Фоторепортажи
8Россия не смогла победить Молдавию
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
09:47 (мск), источник: ТАСС

«Миннесота» выбрала Энтони Эдвардса под первым номером на драфте НБА 2020 года

ТАСС, 19 ноября. Энтони Эдвардс был выбран под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года, 19-летний игрок будет выступать за «Миннесоту». Церемония проходит в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

Наверх
Источник: AP 2020

Под вторым номером «Голден Стэйт» выбрал центрового Джеймса Вайсмана. ЛаМело Болл, который выступает на позиции защитника, стал третьим номером драфта и будет выступать за «Шарлотт». Его старший брат Лонзо был выбран «Лос Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте 2017 года. Это первый случай в истории НБА, когда двух братьев выбрали в первой пятерке.

«Чикаго» выбрал форварда Патрика Уильямса под четвертым номером, пятым стал Исаак Окоро, который будет выступать за «Кливленд».

Эдвардс родился в городе Атланта (США, штат Джорджия). Его рост составляет 196 см, а вес — 102 кг. Баскетболист выступает на позиции защитника.

Эдвардс провел предыдущий сезон в университетской команде «Джорджия Буллдогс». Он сыграл в 32 играх, набирая в среднем за игру 19,1 очка. Также на его счету 5,2 подбора, 2,8 передачи, 1,3 перехвата и 0,6 блока.

 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
0:5 в Белграде. Но Заболотный мог забить больше, чем все сербы
Русский теннисист разгромил лучшего в мире на главном турнире
Черчесов — о разгроме, отсутствии Дзюбы и замене Гильерме
Россия провалилась в третью корзину отбора ЧМ-2022
Италия и Бельгия в «Финале четырех». Обзор матчей Лиги наций
Капитан сборной России извинился за разгромное поражение
В эфир попала закадровая речь Черчесова после разгрома (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь