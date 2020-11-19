«Миннесота» выбрала Энтони Эдвардса под первым номером на драфте НБА 2020 года

Под вторым номером «Голден Стэйт» выбрал центрового Джеймса Вайсмана. ЛаМело Болл, который выступает на позиции защитника, стал третьим номером драфта и будет выступать за «Шарлотт». Его старший брат Лонзо был выбран «Лос Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте 2017 года. Это первый случай в истории НБА, когда двух братьев выбрали в первой пятерке.
«Чикаго» выбрал форварда Патрика Уильямса под четвертым номером, пятым стал Исаак Окоро, который будет выступать за «Кливленд».
Эдвардс родился в городе Атланта (США, штат Джорджия). Его рост составляет 196 см, а вес — 102 кг. Баскетболист выступает на позиции защитника.
Эдвардс провел предыдущий сезон в университетской команде «Джорджия Буллдогс». Он сыграл в 32 играх, набирая в среднем за игру 19,1 очка. Также на его счету 5,2 подбора, 2,8 передачи, 1,3 перехвата и 0,6 блока.