«Миннесота» выбрала Энтони Эдвардса под первым номером на драфте НБА 2020 года

Под вторым номером «Голден Стэйт» выбрал центрового Джеймса Вайсмана. ЛаМело Болл, который выступает на позиции защитника, стал третьим номером драфта и будет выступать за «Шарлотт». Его старший брат Лонзо был выбран «Лос Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте 2017 года. Это первый случай в истории НБА, когда двух братьев выбрали в первой пятерке.