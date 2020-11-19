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11:05 (мск), источник: Sport24

Игрок «Голден Стэйт» Клэй Томпсон получил травму на тренировке

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон получил травму ноги на тренировке в Южной Калифорнии, сообщает клубная пресс-служба.

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Ожидается, что баскетболист пройдет углубленное обследование в четверг. В «Уорриорз» опасаются, что Томпсон получил серьезную травму ахиллова сухожилия. Степень серьезности повреждения определят по итогам МРТ.

Напомним, весь прошлый сезон НБА Томпсон пропустил из-за травмы передней крестообразной связки левого колена, которую он получил в 6-й игре финальной серии против «Торонто». В «Уорриорз» ожидали, что 30-летний Томпсон сможет подготовиться к началу сезона-2020/21.

Ранее на драфте НБА «Голден Стейт» выбрал Джеймса Уайзмена под 2-м номером.

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