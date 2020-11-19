Игрок «Голден Стэйт» Клэй Томпсон получил травму на тренировке
Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон получил травму ноги на тренировке в Южной Калифорнии, сообщает клубная
Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон получил травму ноги на тренировке в Южной Калифорнии, сообщает клубная
Ожидается, что баскетболист пройдет углубленное обследование в четверг. В «Уорриорз» опасаются, что Томпсон получил серьезную травму ахиллова сухожилия. Степень серьезности повреждения определят по итогам МРТ.
Напомним, весь прошлый сезон НБА Томпсон пропустил
Ранее на драфте НБА «Голден Стейт» выбрал Джеймса Уайзмена под 2-м номером.