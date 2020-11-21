Де’Аарон Фокс подпишет рекордный для клуба НБА «Сакраменто» контракт на $163 млн

По информации журналиста The Athletic Шэмса Чарании, разыгрывающий Де'Аарон Фокс продлит соглашение с «Сакраменто» на пять лет и суммарно получит от $163 млн до $196 млн в зависимости от своих выступлений за команду. Это крупнейший контракт в истории «Сакраменто».

Фоксу 22 года, «Сакраменто» выбрал его под пятым номером в первом раунде драфта НБА 2017 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 51 игре, набирая в среднем 21,1 очка, отдавая 6,8 передачи и делая 3,8 подбора, 1,5 перехвата и 0,5 блокшота.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ba04712963fa68610831" data-vnd="ba04712963fa68610831" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ba04712963fa68610831" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучший запасной прошлого сезона НБА в составе «Лос-Анджелес Клипперс» центровой Монтрезл Харрелл станет игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», с 26-летним баскетболистом будет заключен двухлетний контракт на сумму $19 млн. Защитник Джо Харрис, забросивший в прошлом сезоне 58,3% трехочковых, подпишет новый четырехлетний контракт с «Бруклином» на сумму $75 млн.

Форвард Данило Галлинари, в прошлом сезоне выступавший за «Оклахому» со средним показателем 18,7 очка за игру, в качестве свободного агента заключит трехлетний контракт с «Атлантой» на сумму $61,5 млн. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски. Разыгрывающий Горан Драгич, игравший в финале прошлого сезона НБА в составе «Майами», подпишет с командой новое двухлетнее соглашение и получит в сумме $37,4 млн.

Ховард передумал

Участник восьми Матчей всех звезд и чемпион НБА прошлого сезона в составе «Лейкерс» центровой Дуайт Ховард на своей странице в Twitter объявил, что продлил контракт с командой. Но затем удалил свое сообщение.

По информации Yahoo Sports, Ховард думал, что «Лейкерс» сделали ему официальное предложение, но клуб заявил, что лишь объяснял игроку свои планы на его счет.

Как позже сообщил Чарания, Ховард, разочарованный действиями руководства «Лейкерс», согласился подписать однолетний контракт с «Филадельфией».