Двукратный чемпион НБА Рондо продолжит карьеру в «Атланте»

Соглашение с 34-летним игроком будет рассчитано на два года. За это время он заработает $15 млн.

Ранее Рондо отказался от опции продления контракта на один сезон с «Лос-Анджелес Лейкерс» и стал неограниченно свободным агентом. Опция подразумевала зарплату $2,69 млн.

В минувшем сезоне Рондо в среднем набирал 8,9 очка, 6,6 передачи и 4,3 подбора в 16 матчах плей-офф, включая 19 очков в шестой игре финала НБА, когда «Лейкерс» победили «Майами» и стали чемпионами. В 48 играх регулярного сезона он набирал в среднем 7,1 очка, 5,0 передачи, 3,0 подбора.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0df217b1b75f541259ce" data-vnd="0df217b1b75f541259ce" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0df217b1b75f541259ce" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.