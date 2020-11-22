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08:30 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион НБА Рондо продолжит карьеру в «Атланте»

ТАСС, 22 ноября. Разыгрывающий защитник Рэджон Рондо продолжит карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта». Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

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Источник: AP 2020

Соглашение с 34-летним игроком будет рассчитано на два года. За это время он заработает $15 млн.

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Ранее Рондо отказался от опции продления контракта на один сезон с «Лос-Анджелес Лейкерс» и стал неограниченно свободным агентом. Опция подразумевала зарплату $2,69 млн.

В минувшем сезоне Рондо в среднем набирал 8,9 очка, 6,6 передачи и 4,3 подбора в 16 матчах плей-офф, включая 19 очков в шестой игре финала НБА, когда «Лейкерс» победили «Майами» и стали чемпионами. В 48 играх регулярного сезона он набирал в среднем 7,1 очка, 5,0 передачи, 3,0 подбора.

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Рондо был выбран на драфте НБА в 2006 году «Финиксом» и сразу обменян в «Бостон». В 2018 году подписал контракт с «Лейкерс». Становился чемпионом НБА с «Бостоном» (2007/08) и «Лейкерс» (2019/20).

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