Двукратный чемпион НБА Рондо продолжит карьеру в «Атланте»

Соглашение с 34-летним игроком будет рассчитано на два года. За это время он заработает $15 млн.
Ранее Рондо отказался от опции продления контракта на один сезон с «Лос-Анджелес Лейкерс» и стал неограниченно свободным агентом. Опция подразумевала зарплату $2,69 млн.
В минувшем сезоне Рондо в среднем набирал 8,9 очка, 6,6 передачи и 4,3 подбора в 16 матчах плей-офф, включая 19 очков в шестой игре финала НБА, когда «Лейкерс» победили «Майами» и стали чемпионами. В 48 играх регулярного сезона он набирал в среднем 7,1 очка, 5,0 передачи, 3,0 подбора.
Рондо был выбран на драфте НБА в 2006 году «Финиксом» и сразу обменян в «Бостон». В 2018 году подписал контракт с «Лейкерс». Становился чемпионом НБА с «Бостоном» (2007/08) и «Лейкерс» (2019/20).