Майкл Джордан привлёк звезду, Леброн получил коварный удар. Трансферы в НБА льются рекой

Обмены в НБА — отдельный вид искусства. Здесь куча правил, ограничений, возможностей и желаний разных заинтересованных сторон. Кто-то хочет усилиться перед сезоном, кто-то желает обновиться и избавиться от больших контрактов, кто-то просто мутит воду, устраивая обмены сразу с пятью-шестью-семью клубами, дабы выудить то, чего и сами не знают.

Особенно насыщенными получаются первые два дня рынка свободных агентов. Трансферы льются рекой. О первом дне рынка мы уже рассказывали.

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Теперь перейдём ко второму.



Хотя без некоторых отсылок к первому дню и драфту НБА не обойтись.

С желанием самих игроков всё просто. Большинство ищет контракты побольше, но находятся и такие, кто идёт на понижение финансовых требований, желая быть в команде-претенденте на титул. Именно так получилось с Монтрезом Харреллом. Чуть ли не главным (и точно пока самым неожиданным) подписанием в межсезонье. Харрелл — лучший запасной прошлого сезона и одна из главных опций «Лос-Анджелес Клипперс» после суперзвёздного дуэта Кавай Леонард — Пол Джордж. Форвард решил не менять город и арену, а просто перешёл в стан главного конкурента — «Лейкерс».

Именно «Лейкерс», как и обещал их генеральный менеджер Роб Пелинка, были и остаются одними из самых активных на рынке. Помимо того, что они увели у «Клипперс» Харрела (это, кстати, вызвало бурю негодования одноклубников форварда), ещё раньше они подписали разыгрывающего Денниса Шрёдера, который должен заменить ушедшего Рэджона Рондо. Леброн не скрывал своего удовлетворения и радостно приветствовал новичков.



Если вы думаете, что «Лейкерс» на этом остановились, то вы ошибаетесь. В офисе действующего чемпиона НБА никто не ложился спать. Как уже было сказано выше, они отпустили Рондо, получившего двухлетний 15-миллионный контракт от «Атланты Хоукс». Но веселье для широкой публики устроил Дуайт Ховард. Сначала центровой написал в «Твиттере», что рад остаться в «Лейкерс». Однако через некоторое время удалил твит и подписал контракт с «Филадельфией 76». Оказалось, что Супермен неправильно интерпретировал слова менеджмента «озёрников», которые просили подождать и раздумывали над целесообразностью сохранения игрока. Когда до Ховарда дошло, он взял деньги в первом клубе, где их давали.

И если бы на этом «Лейкерс» остановились. Но ведь нет же! Одно из открытий плей-офф 2020 Кентавиус Колдуэлл-Поуп остаётся в команде. Ему выписали солидный чек на 40 миллионов долларов, которые он заработает за три сезона. Хейтеры Леброна сразу увидели в этом сговор. Дело в том, что интересы Кентавиуса представляет Рич Пол, друг и агент Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

Однако не всё так гладко для «Лейкерс» и Леброна. Король был в хорошем настроении в первый день. Увести Харрелла у, вероятно, главных конкурентов на пути к титулу? Круто. Однако через сутки «Клипперс» дерзко ответили Джеймсу, подписав тяжёлого форварда Сержа Ибаку, на которого, среди прочего, претендовали сами «Лейкерс». Мощнейшая замена Харрелла. По игровым навыкам Серж на порядок круче Монтреза в защите, да и в нападении может бросить трёхочковые по ситуации. Но что самое важное, Ибака — лидер за пределами площадки, жёсткий баскетболист с менталитетом победителя. Именно таких очень не хватило «Клипперс» в прошлом сезоне. Вероятно, его авторитет в команде будет больше, чем у звёзд Кавая Леонарда и Пола Джорджа.



Ибака выигрывал титул с Каваем в «Торонто». Теперь сделает то же самое в «Клипперс». Бардак в раздевалке команды Тайрона Лю «цепной пёс» вряд ли допустит, а там уже как получится. Леброн не мог натешиться в социальных сетях сразу после перехода Харрелла в «Лейкерс», В итоге нарвался на дерзкий ответ «Клипперс» в виде подписания Ибаки. И это ещё не конец. Команда Тайрона Лю комплектоваться вокруг Джорджа и Леонарда определённо не закончила. А «Лейкерс» нужно побыстрее решать вопросы с оставшимися свободными агентами. В частности, с ещё не продлённым Энтони Дэвисом.



Да и трансферы «Лейкерс» пока хороши лишь на бумаге. Обычно обладатели титула стараются сохранить преемственность. Однако «Лейкерс» уже покинули 4 чемпиона НБА из состава прошлого сезона: Рондо, Ховард, Эйвери Брэдли (решил присоединиться к «Майами») и Куин Кук (отчисление). Это ещё не конец. Маркифф Моррис, Джей Ар Смит, Дион Уэйтерс и Джаред Дадли — люди с неопределённой судьбой. Химия в «Лейкерс» была на высоком уровне. Сейчас чуть ли не половина команды разбегается. Шрёдер и Харрелл — талантливые исполнители, но при этом личности с изрядной долей токсичности. Как бы Леброну снова не пришлось экстренно наводить порядок и перекраивать состав в случае неприятностей по ходу состава.

«Бостон Селтикс» и Гордон Хэйворд теперь не вместе. Слухи про уход форварда, который должен был принести «кельтам» чемпионство, ходили давно и вот это свершилось. Все думали, что Хэйворд подпишется с «Индианой Пейсерс», но пока там взвешивали все за и против, «Шарлотт Хорнетс» сделал баскетболисту по-настоящему щедрое предложение, от которого нельзя было отказаться — $ 120 млн за четыре года.

Вероятно, Хэйворду переплатили. Но «Шарлотт» нужно активно действовать и рисковать после лет застоя, иначе ситуация с мёртвой точки не сдвинется. Факт остаётся фактом. Владелец «Хорнетс» Майкл Джордан привлёк в команду вторую звезду — Гордона Хэйворда. Первая — Ламело Болл. Его выбрали на драфте всего несколько дней назад.

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Кармело Энтони остался в «Портленде». 36-летний форвард, кажется, нашёл свою команду и роль в ней его полностью устраивает. В нынешнем плей-офф «карамельный» доказал, что по-прежнему может и хочет играть на высоком уровне.



Интересно, следил ли за онлайном обменов Тревор Ариза? Форвард стал рекордсменом НБА по количеству трейдов. За пару-тройку дней его контракт проследовал по маршруту «Портленд» — «Хьюстон» — «Детройт» — «Оклахома». А если добавить сюда ещё и предыдущие перемещения, то окажется, что за карьеру Тревор был обменян 10 раз. Только бизнес, ничего личного.

Одной из главных фигур, за которой охотится целый ряд команд, является Богдан Богданович. Сербский снайпер вроде бы должен был перейти в «Милуоки Бакс», сделав их претендентами на титул, но игрок по слухам отклонил этот вариант. Инсайдеры НБА поочерёдно отправляют того то в «Атланту», то в «Лейкерс».

А ещё все ждут разрешения ситуации с Джеймсом Харденом. Борода вроде бы очень хочет сбежать из «Хьюстона», но сделать это будет непросто. «Ракеты» точно захотят получить за него кучу активов. Вариант с «Бруклином» выглядит привлекательнее всех. Особой пикантности ситуации, правда, добавляют слухи о том, что Кайри Ирвинг не очень-то хочет видеть Хардена в команде. В Сети уже шутят над вариантом обмена, при котором Харден придёт в «Нетс» именно в обмен на Ирвинга.

Пока «Нетс» ограничились подписанием форварда Джеффа Грина. Бывший одноклубник Кевина Дюранта по «Оклахома-Сити Тандер», который в прошлом сезоне выступал за «Хьюстон Рокетс». Под это же описание подпадет и Хардена, но пока его ситуация зависла в воздухе.

Другие значимые переходы дня: «Милуоки» усилил глубину состава подписанием Бобби Портиса и Ди Джей Огастина, Фред Ванвлит подписал контракт на $ 85 млн за 4 года с «Торонто Рэпторс». Джей Краудер присоединился к Крису Полу и Девину Букеру в «Финикс Санз», Пол Миллсэп переподписался в «Денвере» ещё на год, Тристан Томпсон и Джефф Тиг пополнили состав «Бостона».