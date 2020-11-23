Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Химки
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сибирь
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Бетис
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
10:24 (мск), источник: ТАСС

Тейтум подпишет новый контракт с клубом НБА «Бостон» на $195 млн

ТАСС, 23 ноября. Форвард Джейсон Тейтум продлит контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон». Об этом сообщает телеканал ESPN.

Наверх
Источник: AP 2020

Новое соглашение с 22-летним баскетболистом будет рассчитано на пять лет. За это время он получит $195 млн.

Тейтум был выбран «Бостоном» в первом раунде под общим третьим номером на драфте 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате он набирал в среднем за игру 23,4 очка, совершал 7 подборов и отдавал 3 результативные передачи. В плей-офф на его счету в среднем 25,7 очка, 10 подборов и 5 передач. «Бостон» в финале Восточной конференции проиграл в серии «Майами» со счетом 2−4.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации начнется 22 декабря.

Читайте также
 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Символичная победа. Медведев выиграл Итоговый турнир ATP
Емельяненко отреагировал на идею дать Хабибу звание Героя России
«Арсенал» сыграл вничью. Пепе боднул соперника и был удален
«Валенсия» с Черышевым отыгралась со счета 0:2 в матче примеры
Россиянина поставили на первое место в топ-10 вратарей НХЛ
Рэпер Баста рассказал о конфликте с Валерием Карпиным
Венгер заявил, что страдания других тренеров его расслабляют
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь