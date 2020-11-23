Тейтум подпишет новый контракт с клубом НБА «Бостон» на $195 млн

Новое соглашение с 22-летним баскетболистом будет рассчитано на пять лет. За это время он получит $195 млн.

Тейтум был выбран «Бостоном» в первом раунде под общим третьим номером на драфте 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате он набирал в среднем за игру 23,4 очка, совершал 7 подборов и отдавал 3 результативные передачи. В плей-офф на его счету в среднем 25,7 очка, 10 подборов и 5 передач. «Бостон» в финале Восточной конференции проиграл в серии «Майами» со счетом 2−4.