Тейтум подпишет новый контракт с клубом НБА «Бостон» на $195 млн
ТАСС, 23 ноября. Форвард Джейсон Тейтум продлит контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон». Об этом сообщает телеканал ESPN.
ТАСС, 23 ноября. Форвард Джейсон Тейтум продлит контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон». Об этом сообщает телеканал ESPN.
Новое соглашение с 22-летним баскетболистом будет рассчитано на пять лет. За это время он получит $195 млн.
Тейтум был выбран «Бостоном» в первом раунде под общим третьим номером на драфте 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате он набирал в среднем за игру 23,4 очка, совершал 7 подборов и отдавал 3 результативные передачи. В
Сезон-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации начнется 22 декабря.