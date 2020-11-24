Казинс станет игроком клуба НБА «Хьюстон»

Перед началом сезона-2019/20 центровой подписал однолетнее соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс», однако во время тренировочного лагеря получил разрыв крестообразных связок правого колена и не смог дебютировать за команду. В феврале 2020 года Казинс был отчислен из состава «Лейкерс».

Американцу 30 лет, в 2010 году он был выбран «Сакраменто» под пятым номером на драфте НБА. Свою последнюю игру Казинс провел 14 июня 2019 года, выступая за «Голден Стэйт» в финале плей-офф против «Торонто». Всего центровой сыграл 565 игр в НБА, набирая в среднем за игру 21,2 очка, отдавая 3,2 передачи и делая 1,2 блокшота, 10,9 подбора, 1,4 перехвата. Казинс является участником четырех Матчей всех звезд НБА, чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной США.