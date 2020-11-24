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10:06 (мск), источник: ТАСС

Казинс станет игроком клуба НБА «Хьюстон»

ТАСС, 24 ноября. Американский центровой Демаркус Казинс подпишет контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон». Об этом сообщает журналист The Athletic Шамс Чарания в своем Twitter.

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Источник: AP 2020

С Казинсом будет заключено негарантированное соглашение на один год. На данный момент игрок является свободным агентом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед началом сезона-2019/20 центровой подписал однолетнее соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс», однако во время тренировочного лагеря получил разрыв крестообразных связок правого колена и не смог дебютировать за команду. В феврале 2020 года Казинс был отчислен из состава «Лейкерс».

Американцу 30 лет, в 2010 году он был выбран «Сакраменто» под пятым номером на драфте НБА. Свою последнюю игру Казинс провел 14 июня 2019 года, выступая за «Голден Стэйт» в финале плей-офф против «Торонто». Всего центровой сыграл 565 игр в НБА, набирая в среднем за игру 21,2 очка, отдавая 3,2 передачи и делая 1,2 блокшота, 10,9 подбора, 1,4 перехвата. Казинс является участником четырех Матчей всех звезд НБА, чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной США.

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