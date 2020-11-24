Казинс станет игроком клуба НБА «Хьюстон»
ТАСС, 24 ноября. Американский центровой Демаркус Казинс подпишет контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон». Об этом сообщает журналист The Athletic Шамс Чарания в своем Twitter.
ТАСС, 24 ноября. Американский центровой Демаркус Казинс подпишет контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон». Об этом сообщает журналист The Athletic Шамс Чарания в своем Twitter.
С Казинсом будет заключено негарантированное соглашение на один год. На данный момент игрок является свободным агентом.
Перед началом сезона-2019/20 центровой подписал однолетнее соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс», однако во время тренировочного лагеря получил разрыв крестообразных связок правого колена и не смог дебютировать за команду. В феврале 2020 года Казинс был отчислен из состава «Лейкерс».
Американцу 30 лет, в 2010 году он был выбран «Сакраменто» под пятым номером на драфте НБА. Свою последнюю игру Казинс провел 14 июня 2019 года, выступая за «Голден Стэйт» в финале