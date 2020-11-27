Выбросили сотни миллионов на ветер. Итоги трансферной кампании НБА
Леброн может быть доволен. Глупость управленцев неискоренима: выдачу раздутых контрактов не в силе остановить даже пандемия.
Леброн может быть доволен. Глупость управленцев неискоренима: выдачу раздутых контрактов не в силе остановить даже пандемия.
Трансферная кампания в НБА фактически завершилась. В лиге была очень насыщенная неделя с большим количеством переходов, но в последние дни заметен большой спад количества и качества заключённых сделок.
Переход Хассана Уайтсайда в «Сакраменто Кингз» — последнее подписание значимого игрока в межсезонье. Энтони Дэвис формально остаётся на рынке, но его ситуация является исключением. Дэвис продлит контракт с «Лейкерс». Просто пока не определился со сроками — «максималка» на два года или на пять лет. Запросившие обмен звёзды «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук, вероятно, начнут сезон в техасском клубе, поскольку сбросить их зарплату не так уж просто. К тому же «Рокетс» не собираются делать это любой ценой и ждут хорошую компенсацию, чего никто пока не удосужился предложить. Если одним из лучших оставшихся свободных агентов считается претендент на минимальный контракт или исключение среднего уровня Гленн Робинсон, пришло самое время подводить итоги трансферной кампании.
Самые неадекватные контракты: Бэм Адебайо — «Майами Хит» ($ 195 млн на 5 лет, из них $ 163 полностью гарантированы), Де’Аарон Фокс ($ 195 млн на 5 лет, $ 163 млн полная гарантия), Гордон Хэйворд — «Шарлотт Хорнетс» (4 года, $ 120 млн), Богдан Богданович, Данило Галлинари— «Атланта Хоукс» (4 года, $ 74 млн и 3 года, $ 61,5 млн соответственно), Горан Драгич и Мейерс Леонард — «Майами Хит» (2 года, $ 37,4 млн и 2 года, $ 20 млн соответственно), Джереми Грант и Мэйсон Пламли — «Детройт Пистонс» (3 года, $ 60 млн и 3 года, $ 25 млн соответственно), Малик Бизли — «Миннесота Тимбервулвз» (4 года, $ 60 млн), Стивен Адамс — «Нью-Орлеан Пеликанс» (2 года, $ 35 млн).
«Атланта» получила много комплиментов. Сложно понять, за что именно. Длительные и дорогие контракты Богдановича и Галлинари — откровенная переплата. Серб и итальянец — хорошие игроки, но на участие в Матче звёзд не претендуют. Зачем выдавать им такую большую зарплату, сковывая платёжную ведомость на 3−4 года? «Хоукс» нацелились выйти в
Трэй Янг и Джон Коллинз — костяк «Атланты». Этого мало для борьбы за титул. Нужно окружить их исполнителями со звёздным потенциалом. Сделать это можно через выбор под высокими пиками драфта или посредством подписания топовых свободных агентов. Уже не получится. Генеральный менеджер Трэвис Шленк засорил платёжную ведомость во время откровенно слабого класса свободных агентов. А на высокие лотерейные пики команда может не рассчитывать, учитывая стремление побеждать в следующем сезоне. Идеальный вариант для «Хоукс» — не делать крупных ходов в это межсезонье, «слить» ещё один чемпионат, получить высокий пик и выбрать
«Детройт»
Малик Бизли в «Миннесоте» с годовой зарплатой $ 15 млн. Парень, набирающий 8,2 очка за карьеру в НБА. Здесь подробные комментарии даже не нужны. Большая глупость. Также «Тимбервулвз» переплатили ролевику Хуанчо Эрнангомесу ($ 21 млн за три года). Сложно понять, к чему стремится эта франшиза.
Гордон Хэйворд в «Шарлотт» с окладом $ 30 млн в год — новое бремя франшизы «Шарлотт Хорнетс». С другой стороны, «Хорнетс» повезло заполучить на драфте Ламело Болла. Владелец «Шарлотт» Майкл Джордан может быть доволен хотя бы
Возможно, «Хит» собираются выменять Янниса из «Милуоки Бакс» уже по ходу нынешнего сезона, но вряд ли клуб из Висконсина загорится желанием включать в пакет подписаниях Пэтом Райли игроков в это межсезонье. Повторить выход в финал НБА клубу из Флориды будет очень непросто. Есть большой риск потерять привлекательность в глазах тоже же Янниса или других суперзвёзд.
«Сакраменто» выдал максимальный контракт ДеАарону Фоксу. Аналогичные соглашения получили новички класса драфта-2017 Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») и Донован Митчелл («Юта Джаз»). Разница в том, что Тейтум и Митчелл уже выводили свои команды в
«Оклахома-Сити Тандер» долго не могла сбросить крупный контракт Стивена Адамса. Удалось сделать это только за год истечения соглашения с зарплатой $ 27 млн. Центровой сразу же получил солидное продление в «Нью-Орлеан Пеликанс». Глупая трата на теряющего актуальность классического «большого».
Ведущие контендеры НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» избежали большой глупости. Сделано это не только
Серж Ибака в «Клипперс» получил разумный контракт на два года с зарплатой $ 19 млн. «Лейкерс» подписали на «минималку» опытнейших Марка Газоля и Уэсли Мэттьюза, обменяли балластный контракт Дэнни Грина на более сильного исполнителя Денниса Шрёдера и задёшево увели из «Клипперс» лучшего шестого игрока НБА Монтреза Харрелла ($ 19 млн за два года). Не удалось удержать Дуайта Ховарда и Рэджона Рондо, немного переплатили Кентавиусу
Алексей Фалько