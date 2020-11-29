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13:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НБА анонсировала сроки проведения Матча звезд и старта плей-офф

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на своем сайте опубликовала ключевые даты на предстоящий сезон, который начнется 22 декабря.

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Источник: Reuters

Первая часть регулярного чемпионата НБА сезона-2020/21 продлится до 4 марта. С 5 по 10 марта «регулярка» прервется на Матч всех звезд, место проведения пока неизвестно. Ранее звездный уикенд должен был принять Индианаполис, но соревнования в этом городе были перенесены на 2024 год.

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Вторая половина регулярного чемпионата стартует 11 марта и завершится 16 мая. Турнир плей-ин запланирован на 18—21 мая, плей-офф НБА намечен на срок с 22 мая по 22 июля.

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