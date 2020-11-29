НБА анонсировала сроки проведения Матча звезд и старта плей-офф
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на своем сайте опубликовала ключевые даты на предстоящий сезон, который начнется 22 декабря.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на своем сайте опубликовала ключевые даты на предстоящий сезон, который начнется 22 декабря.
Первая часть регулярного чемпионата НБА сезона-2020/21 продлится до 4 марта. С 5 по 10 марта «регулярка» прервется на Матч всех звезд, место проведения пока неизвестно. Ранее звездный уикенд должен был принять Индианаполис, но соревнования в этом городе были перенесены на 2024 год.
Вторая половина регулярного чемпионата стартует 11 марта и завершится 16 мая. Турнир