НБА анонсировала сроки проведения Матча звезд и старта плей-офф

Первая часть регулярного чемпионата НБА сезона-2020/21 продлится до 4 марта. С 5 по 10 марта «регулярка» прервется на Матч всех звезд, место проведения пока неизвестно. Ранее звездный уикенд должен был принять Индианаполис, но соревнования в этом городе были перенесены на 2024 год.