«Нью-Йорк» подписал контракт с защитником Пауэллом

Пауэлл на протяжении последних четырех лет выступал в студенческой лиге США (NCAA) за команду университета Сетон Холл. Всего защитник провел 129 матчей, набирая в среднем 17,5 очка за игру. Пауэлл является обладателем множества наград NCAA и занимает третье место в списке лучших игроков за всю историю Сетон Холл.