«Нью-Йорк» подписал контракт с защитником Пауэллом
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Защитник Майлз Пауэлл стал игроком «Нью-Йорк Никс», сообщается на официальном сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Защитник Майлз Пауэлл стал игроком «Нью-Йорк Никс», сообщается на официальном сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Сроки контракта и подробности сделки с 23-летним защитником не разглашаются согласно политике клуба.
Пауэлл на протяжении последних четырех лет выступал в студенческой лиге США (NCAA) за команду университета Сетон Холл. Всего защитник провел 129 матчей, набирая в среднем 17,5 очка за игру. Пауэлл является обладателем множества наград NCAA и занимает третье место в списке лучших игроков за всю историю Сетон Холл.
Также Пауэлл выступал за сборную США на Панамериканских играх 2019 года и завоевал вместе с командой бронзовые медали турнира.