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11:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Клуб НБА «Даллас» продлил контракт с Лукой Дончичем на два года

ТАСС, 2 декабря. Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас» воспользовалась опцией продления контракта со словенским защитником Лукой Дончичем. Об этом сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в «Твиттере».

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Источник: AP 2020

По информации источника, новое соглашение с 21-летним спортсменом рассчитано до конца сезона-2021/22.

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Дончич выступает за «Даллас» с 2018 года. Он был выбран «Атлантой» в первом раунде под третьим номером над драфте НБА 2018 года. С 2015 по 2018 год словенец выступал за испанский «Реал» (Мадрид), с которым выиграл Евролигу (2018) и стал трехкратным чемпионом страны (2015, 2016, 2018).

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В прошедшем сезоне Дончич принимал участие в Матче звезд НБА, попал в команду сезона. По результатам голосования за самого ценного игрока он занял четвертое место. В сезоне-2018/19 словенец был признан новичком сезона.

В составе национальной сборной Дончич стал победителем чемпионата Европы (2017).

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