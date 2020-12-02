СМИ: Клуб НБА «Даллас» продлил контракт с Лукой Дончичем на два года

По информации источника, новое соглашение с 21-летним спортсменом рассчитано до конца сезона-2021/22.
Дончич выступает за «Даллас» с 2018 года. Он был выбран «Атлантой» в первом раунде под третьим номером над драфте НБА 2018 года. С 2015 по 2018 год словенец выступал за испанский «Реал» (Мадрид), с которым выиграл Евролигу (2018) и стал трехкратным чемпионом страны (2015, 2016, 2018).
В прошедшем сезоне Дончич принимал участие в Матче звезд НБА, попал в команду сезона. По результатам голосования за самого ценного игрока он занял четвертое место. В сезоне-2018/19 словенец был признан новичком сезона.
В составе национальной сборной Дончич стал победителем чемпионата Европы (2017).