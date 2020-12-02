СМИ: Клуб НБА «Даллас» продлил контракт с Лукой Дончичем на два года

Дончич выступает за «Даллас» с 2018 года. Он был выбран «Атлантой» в первом раунде под третьим номером над драфте НБА 2018 года. С 2015 по 2018 год словенец выступал за испанский «Реал» (Мадрид), с которым выиграл Евролигу (2018) и стал трехкратным чемпионом страны (2015, 2016, 2018).