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22:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Леброн Джеймс продлил контракт с «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продлил контракт с клубом на два года, сообщает инсайдер Шамс Чарания со ссылкой на агента баскетболиста Рича Пола.

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Источник: AP 2020

35-летний Джеймс получит $ 85 млн по максимальному продлению. Прошлый контракт Джеймса был рассчитан до лета 2021 года с опцией игрока на сезон-2021/2022. Теоретически, Джеймс мог покинуть «Лейкерс» и выйти на рынок в межсезонье-2021. Новый контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.

Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын Леброна. Джеймс хочет сыграть с ним в одной команде. Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая в среднем 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора.

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