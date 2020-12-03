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09:43 (мск), источник: ТАСС

Рассел Уэстбрук стал игроком клуба НБА «Вашингтон»

ТАСС, 3 декабря. Разыгрывающий Рассел Уэстбрук стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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32-летний Уэстбрук перешел в «Вашингтон» в результате обмена. «Хьюстон», за который Уэстбрук выступал в прошлом сезоне, получил права на разыгрывающего Джона Уолла, который является участником пяти Матчей звезд НБА, а также защищенный выбор в первом раунде драфта 2023 года.

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Уэстбрук перешел в «Хьюстон» в июле прошлого года, до этого он на протяжении 11 лет представлял «Оклахому». Признавался самым ценным игроком НБА (2017), становился самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017), девять раз принимал участие в Матче звезд НБА.

Уэстбруку принадлежат рекорды по количеству трипл-даблов за сезон (42) и количеству трипл-даблов подряд (11). В составе сборной США Уэстбрук стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и чемпионата мира в 2010 году. В прошедшем сезоне он набирал в среднем 27,2 очка, делал 7,9 подбора, 7 передач, «Хьюстон» занял четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и уступил во втором раунде плей-офф будущему чемпиону — «Лос-Анджелес Лейкерс».

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