Рассел Уэстбрук стал игроком клуба НБА «Вашингтон»

32-летний Уэстбрук перешел в «Вашингтон» в результате обмена. «Хьюстон», за который Уэстбрук выступал в прошлом сезоне, получил права на разыгрывающего Джона Уолла, который является участником пяти Матчей звезд НБА, а также защищенный выбор в первом раунде драфта 2023 года.

Уэстбрук перешел в «Хьюстон» в июле прошлого года, до этого он на протяжении 11 лет представлял «Оклахому». Признавался самым ценным игроком НБА (2017), становился самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017), девять раз принимал участие в Матче звезд НБА.