Дэвис договорился с «Лейкерс» о продлении контракта на 190 млн долларов

По информации источника, по условиям продления контракта Дэвис будет иметь опцию досрочного расторжения в сезоне-2024/25. Ожидается, что 27-летний Дэвис продлит контракт с «Лейкерс» в четверг.

Дэвис был выбран под первым номером драфта 2012 года клубом «Нью-Орлеан Хорнетс» (сейчас — «Пеликанс»), за который выступал до 2019 года. В завершившемся сезоне НБА Дэвис в составе «Лейкерс» стал чемпионом. В плей-офф баскетболист набирал в среднем за игру 27,7 очка, делал 9,7 подбора, 3,5 передачи, 1,4 блок-шота и 1,2 перехвата. За карьеру он семь раз участвовал в Матчах всех звезд, в составе сборной США стал олимпийским чемпионом.