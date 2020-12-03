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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дэвис договорился с «Лейкерс» о продлении контракта на 190 млн долларов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Баскетболист Энтони Дэвис достиг договоренности с клубом НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» о продлении контракта на пять лет на сумму 190 миллионов долларов, сообщает ESPN.

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Источник: AP 2020

Ранее СМИ сообщали, что Дэвис отказался воспользоваться опцией о продлении контракта с «Лейкерс» и стал неограниченно свободным агентом.

По информации источника, по условиям продления контракта Дэвис будет иметь опцию досрочного расторжения в сезоне-2024/25. Ожидается, что 27-летний Дэвис продлит контракт с «Лейкерс» в четверг.

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Дэвис был выбран под первым номером драфта 2012 года клубом «Нью-Орлеан Хорнетс» (сейчас — «Пеликанс»), за который выступал до 2019 года. В завершившемся сезоне НБА Дэвис в составе «Лейкерс» стал чемпионом. В плей-офф баскетболист набирал в среднем за игру 27,7 очка, делал 9,7 подбора, 3,5 передачи, 1,4 блок-шота и 1,2 перехвата. За карьеру он семь раз участвовал в Матчах всех звезд, в составе сборной США стал олимпийским чемпионом.

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