Звезда НБА потерял 7 членов семьи из-за коронавируса

«Я тот, кто ищет ответы, чтобы держать свою семью в курсе и предпринимать все необходимые шаги, чтобы сохранить им жизнь. Мне было очень плохо с тех пор, как мать попала в больницу. Не сказал бы, что баскетбол хоть как-то помогает мне справиться с утратой близких», — приводит слова Таунса Clutch Points.

У 48 из 546 игроков, которые прошли тестирование на коронавирус с 24 по 30 ноября, выявлены положительные результаты. Заражённые изолированы до тех пор, пока не получат разрешение на возобновление тренировок в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний. Для возвращения к тренировочному процессу они должны оставаться в изоляции как минимум 10 дней после положительного теста и появления симптомов или предоставить два отрицательных ПЦР-теста, проведённых с интервалом более 24 часов.