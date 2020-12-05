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11:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Звезда НБА потерял 7 членов семьи из-за коронавируса

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс сообщил, что из-за коронавируса у него умерло семь членов семьи, в том числе мать Жаклин Круз.

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Источник: AP 2020

«Я тот, кто ищет ответы, чтобы держать свою семью в курсе и предпринимать все необходимые шаги, чтобы сохранить им жизнь. Мне было очень плохо с тех пор, как мать попала в больницу. Не сказал бы, что баскетбол хоть как-то помогает мне справиться с утратой близких», — приводит слова Таунса Clutch Points.

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У 48 из 546 игроков, которые прошли тестирование на коронавирус с 24 по 30 ноября, выявлены положительные результаты. Заражённые изолированы до тех пор, пока не получат разрешение на возобновление тренировок в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний. Для возвращения к тренировочному процессу они должны оставаться в изоляции как минимум 10 дней после положительного теста и появления симптомов или предоставить два отрицательных ПЦР-теста, проведённых с интервалом более 24 часов.

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