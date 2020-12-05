Двукратный чемпион НБА Куинн Кук подписал новое соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Подробности соглашения клуба с 27-летним игроком не сообщаются. В ноябре «Лейкерс» объявили, что контракт с Куком был расторгнут.

В прошлом сезоне Кук в составе «Лейкерс» стал чемпионом НБА, проведя 44 игры регулярного чемпионата, набирая в среднем за матч 5,1 очка и делая 1,2 подбора и 1,1 передачи.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--804c3da70839934ab465" data-vnd="804c3da70839934ab465" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=804c3da70839934ab465" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.