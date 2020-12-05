Двукратный чемпион НБА Куинн Кук подписал новое соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс»
ТАСС, 5 декабря. Разыгрывающий Куинн Кук подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает
ТАСС, 5 декабря. Разыгрывающий Куинн Кук подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает
Подробности соглашения клуба с 27-летним игроком не сообщаются. В ноябре «Лейкерс» объявили, что контракт с Куком был расторгнут.
В прошлом сезоне Кук в составе «Лейкерс» стал чемпионом НБА, проведя 44 игры регулярного чемпионата, набирая в среднем за матч 5,1 очка и делая 1,2 подбора и 1,1 передачи.
Кук также выступал за «Голдэн Стейт», с которым стал чемпионом НБА в сезоне-2017/18, «Даллас» и «Нью-Орлеан».