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11:15 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион НБА Куинн Кук подписал новое соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс»

ТАСС, 5 декабря. Разыгрывающий Куинн Кук подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2020

Подробности соглашения клуба с 27-летним игроком не сообщаются. В ноябре «Лейкерс» объявили, что контракт с Куком был расторгнут.

В прошлом сезоне Кук в составе «Лейкерс» стал чемпионом НБА, проведя 44 игры регулярного чемпионата, набирая в среднем за матч 5,1 очка и делая 1,2 подбора и 1,1 передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кук также выступал за «Голдэн Стейт», с которым стал чемпионом НБА в сезоне-2017/18, «Даллас» и «Нью-Орлеан».

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