Новый рекорд: майка Майкла Джордана продана по огромной цене

Аукционный дом Julien’s Auctions объявил о рекордной продаже. На торгах в Беверли-Хиллз майка легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в которой он подписывал первый контракт с «Чикаго Буллз» в сентябре 1984 года, была продана за $ 320 тыс. Это наибольшая сумма, когда-либо потраченная на форму Майкла Джордана, сообщает BasketUSA.