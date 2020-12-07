Новый рекорд: майка Майкла Джордана продана по огромной цене
Аукционный дом Julien’s Auctions объявил о рекордной продаже. На торгах в
Аукционный дом Julien’s Auctions объявил о рекордной продаже. На торгах в
Майкл Джордан считается одним из величайших в истории баскетболистов. В 1990-х годах он шесть раз привёл команду «Чикаго Буллз» к завоеванию чемпионского титула НБА. С момента ухода Джордана в 1998 году команда из Иллинойса титулов не завоёвывала.
Напомним, что с 2010 года Майкл Джордан является владельцем команды НБА «Шарлотт Хорнетс». Франшиза дважды выходила в