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09:38 (мск), источник: ТАСС

Леброн Джеймс удостоен звания «Спортсмен года» по версии журнала Time

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Американский журнал Time удостоил звания «Спортсмен года» баскетболиста Леброна Джеймса. Об этом издание сообщило в четверг.

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Редакция Time отметила участие форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» в общественных кампаниях по борьбе с расовым неравенством в США, а также направленных на повышение активности избирателей. По оценке журнала, по примеру Джеймса к этой деятельности присоединились многие известные американские спортсмены.

Счастливые комбинации
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Атлет, в частности, перед состоявшимися в США 3 ноября всеобщими выборами помогал привлекать к работе на избирательных участках молодых людей. Предполагалось, что они должны заменить работников старшего возраста, поскольку для последних большую опасность представляет заражение коронавирусом.

Джеймс в октябре был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА. Он является четырехкратным чемпионом ассоциации (дважды в составе «Майами», по одному разу — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), форвард в четвертый раз удостоился награды самого ценного игрока финальной серии, став первым баскетболистом в истории, получившим этот приз с тремя разными командами. Чаще него этого звания удостаивался лишь Майкл Джордан — шесть раз.

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