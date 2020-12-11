Леброн Джеймс удостоен звания «Спортсмен года» по версии журнала Time

Редакция Time отметила участие форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» в общественных кампаниях по борьбе с расовым неравенством в США, а также направленных на повышение активности избирателей. По оценке журнала, по примеру Джеймса к этой деятельности присоединились многие известные американские спортсмены.

Атлет, в частности, перед состоявшимися в США 3 ноября всеобщими выборами помогал привлекать к работе на избирательных участках молодых людей. Предполагалось, что они должны заменить работников старшего возраста, поскольку для последних большую опасность представляет заражение коронавирусом.