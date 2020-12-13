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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Даллас» обыграл «Милуоки», «Голден Стэйт» победил «Денвер»

В предсезонном матче «Милуоки Бакс» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 102:112.

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Источник: AP 2020

Яннис Адетокунбо набрал 25 очков и совершил 10 подборов.

Также лидерами в составе «Милуоки» стали Миддлтон (18 очков) и Портис (14 очков и 13 подборов). В составе «Далласа» самыми результативными на площадке были Дончич (13 очков) и Клебер (13 очков и 7 подборов), а также Брансон (10 очков).

Кроме того, в НБА прошли ещё шесть предсезонных матчей.

«Кливленд Кавальерс» обыграл «Индиану Пэйсерс» — 107:104, «Сан-Антонио Спёрс» уступил «Оклахоме Сити-Тандер» — 108:121, «Торонто Рэпторс» выиграл у «Шарлотт Хорнетс» — 111:100, «Миннесота Тимбервулвз» проиграла «Мемфис Гриззлиз» — 105:107, «Юта Джаз» выиграла у «Финикс Санз» — 119:105, а «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Денвер Наггетс» — 107:105. В составе «Уорриорз» самыми результативными стали Дэмион Ли и Кент Бэйзмор (у обоих по 12 очков), Стефен Карри набрал 10 очков. У «Денвера» лучшим на площадке был Никола Йокич (26 очков и 10 подборов).

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