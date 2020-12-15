Игрока НБА выгнали из команды из-за положительного теста на коронавирус

Игроку придется отправиться на карантин, и это помешает его подготовке к предстоящему сезону. Поэтому руководство «Чикаго» решило отчислить баскетболиста.

25-летний Вонле также известен выступлениями за «Портленд», «Нью-Йорк», «Миннесоту» и «Денвер». К «Чикаго» спортсмен присоединился в ноябре, подписав контракт на год с окладом в два миллиона долларов. Соглашение стало бы гарантированным в начале сезона.

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