Джеймса Хардена высмеяли в Сети. Он стал толстым в межсезонье

На этих кадрах баскетболист выглядит сильно растолстевшим.



Болельщики сравнивают Хардена «до» и «после», а также обрабатывают снимки в фотошопе, заменяя Джеймса на ещё более полных людей.

«Если он потрясёт бородой, сколько крошек выпадет? А сколько блёсток от наряда стриптизёрши?» — пошутил журналист Кит Смит.