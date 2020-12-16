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12:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Подписан рекордный по сумме контракт в истории НБА

Греческий баскетболист Яннис Адетокунбо подписал контракт с «Милуоки Бакс» на рекордную в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сумму. Об этом сообщает The Athletic.

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Источник: AP 2020

По информации издания, соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на пять лет и составляет 228,2 миллиона долларов. Контракт вступит в силу со следующего сезона. Согласно договору, зарплата греческого баскетболиста будет расти из года в год.

До этого рекорд принадлежал разыгрывающему «Вашингтон Уизардс» Расселлу Уэстбруку. Он заключил контракт на сумму в 206,8 миллиона долларов за пять лет в 2017 году.

В двух последних сезонах Адетокунбо признали самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА. Он был выбран «Милуоки» на драфте 2015 года под общим 15-м номером. Спортсмен четыре раза участвовал в Матче всех звезд НБА.

В марте прошлого года американский бейсболист Майк Траут подписал 12-летний контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» на 430 миллионов долларов. Договор стал рекордным в истории спорта.

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