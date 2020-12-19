«Бруклин» с Дюрантом и Ирвингом разгромил «Бостон» в предсезонном матче

«Майами Хит» обыграл «Торонто Рэпторс» — 117:105. Самым результативным в составе победителей стал Кей Зи Окпала — 24 очка. У проигравших 25 очков заработал Кайл Лаури.
«Филадельфия Севенти Сиксерс» переиграла «Индиану Пэйсерс» — 113:107. У победителей 15 очков на счету Шейка Милтона, по 14 набрали Дуайт Ховард и Фуркан Коркмаз. У проигравших 26 очков заработал Домантас Сабонис, у Виктора Оладипо 20 очков.
В других матчах «Нью-Йорк Никс» разгромил «Кливленд Кавальерс» — 119:83, а «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Чикаго Буллз» — 103:105.