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10:48 (мск), источник: Sport24

«Бруклин» с Дюрантом и Ирвингом разгромил «Бостон» в предсезонном матче

Бруклин Нетс разгромил Бостон Селтикс в предсезонном матче НБА со счетом 113:89. У победителей 25 очков набрал Кевин Дюрант, еще 17 — Кайри Ирвинг. У проигравших 19 очков в активе Джейсона Тэйтума.

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«Майами Хит» обыграл «Торонто Рэпторс» — 117:105. Самым результативным в составе победителей стал Кей Зи Окпала — 24 очка. У проигравших 25 очков заработал Кайл Лаури.

«Филадельфия Севенти Сиксерс» переиграла «Индиану Пэйсерс» — 113:107. У победителей 15 очков на счету Шейка Милтона, по 14 набрали Дуайт Ховард и Фуркан Коркмаз. У проигравших 26 очков заработал Домантас Сабонис, у Виктора Оладипо 20 очков.

В других матчах «Нью-Йорк Никс» разгромил «Кливленд Кавальерс» — 119:83, а «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Чикаго Буллз» — 103:105.

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