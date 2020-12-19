«Бруклин» с Дюрантом и Ирвингом разгромил «Бостон» в предсезонном матче

«Бруклин» с Дюрантом и Ирвингом разгромил «Бостон» в предсезонном матче

Бруклин Нетс разгромил Бостон Селтикс в предсезонном матче НБА со счетом 113:89. У победителей 25 очков набрал Кевин Дюрант, еще 17 — Кайри Ирвинг. У проигравших 19 очков в активе Джейсона Тэйтума.