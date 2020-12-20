«Атланта» обыграла «Мемфис» в предсезонном матче НБА
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Атланта Хокс» нанесла поражение «Мемфис Гриззлис» в предсезонном матче НБА.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Атланта Хокс» нанесла поражение «Мемфис Гриззлис» в предсезонном матче НБА.
Игра в Мемфисе завершилась победой гостей со счетом 117:116 (17:29, 34:32, 30:30, 36:25). Самыми результативными в составе «Атланты» стали Данило Галлинари и Кэм Реддиш, набравшие 19 и 18 очков соответственно. У «Мемфиса» 17 очков на счету Диллона Брукса.
В других предсезонных матчах «Вашингтон Уизардс» обыграл «Детройт Пистонс» со счетом 99:96 (31:27, 32:22, 20:27, 16:20), а «Орландо Мэджик» нанес поражение «Шарлотт Хорнетс» — 120:117 (38:27, 25:22, 31:29, 26:39).
Регулярный чемпионат НБА стартует 22 декабря матчем «Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз».