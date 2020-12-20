«Атланта» обыграла «Мемфис» в предсезонном матче НБА

Игра в Мемфисе завершилась победой гостей со счетом 117:116 (17:29, 34:32, 30:30, 36:25). Самыми результативными в составе «Атланты» стали Данило Галлинари и Кэм Реддиш, набравшие 19 и 18 очков соответственно. У «Мемфиса» 17 очков на счету Диллона Брукса.