Стартует новый сезон НБА, измененный из-за пандемии коронавируса

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Календарь лишился Матча звезд и десяти туров регулярного чемпионата — команды проведут 72 игры вместо привычных 82. Регулярный чемпионат завершится 16 мая 2021 года, после чего между командами, занявшими места с седьмого по десятое в обеих конференциях, состоится розыгрыш мини-турнира за право участия в плей-офф. Седьмая команда конференции сыграет один матч с восьмой командой, девятая — с десятой, победитель пары седьмой — восьмой сразу попадает в плей-офф, проигравший получит второй шанс в матче с победителем пары девятый — десятый. Встречи пройдут с 18 по 21 мая.

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Предстоящий сезон обещает быть одним из самых интересных за последнее время. Сумеет ли «Лос-Анджелес Лейкерс», сравнявшийся по числу титулов с «Бостоном», стать рекордсменом? Сможет ли Леброн Джеймс продолжить доминировать в самой атлетичной лиге мира в 37 лет? Будет ли «Бруклин Нетс» с вернувшимся после травмы Кевином Дюрантом всерьез претендовать на свой первый титул?

В стартовый игровой день пройдут два матча: «Бруклин» сыграет с «Голден Стейт» (начало — 03:00 мск), а «Лейкерс» встретятся с «Лос-Анджелес Клипперс» (06:00 мск).

НБА поступила правильно

По мнению президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, НБА сделала правильный ход, не став тянуть с началом сезона до января.

«Любой спортивной организации важно играть, — сказал Кущенко. — Думаю, что НБА приняла неплохое решение с началом сезона под Рождество — это большие телевизионные рейтинги, все соскучились по баскетболу. Переподготовка была необычной, был непривычный драфт, множество ярких и неожиданных переходов. Чемпионы из “Лейкерс” усилились, вокруг этого появилось множество спекуляций, аналитики и прогнозов».

«Интересно будет посмотреть на новые идеи “Сан-Антонио”, в котором произошла смена династии. Наш любимый “Бруклин” — пришло то время, когда подписанные Дюрант и [Кайри] Ирвинг уже должны конвертировать авансы и средства. На бумаге “Нетс” с выздоровевшими звездами выглядят силой. Но пока это больше проект, который все ждут, когда начнет реализовываться», — отметил собеседник ТАСС.

В сентябре «Бруклин» возглавил легендарный канадец, двукратный обладатель титула MVP НБА (награда самому ценному игроку сезона) Стив Нэш. Для него это тренерский дебют. Конкуренцию «Нетс» за звание лучшей команды Восточной конференции наверняка составят «Милуоки», «Майами», «Бостон» и «Торонто».

«Стоит сказать о “Милуоки” отдельно, — подчеркнул Кущенко. — Яннис [Адетокунбо] продлил контракт с клубом. По моему мнению, это очень атлетичный и развивающийся игрок, но чтобы сделать игру “Бакс” эффективной, нужно под него подбирать очень специфичных игроков. У грека своеобразное понимание игры, поэтому нужны соответствующие партнеры».

«“Бостон”, несомненно, будет плотной командой. “Майами”, если разберется с травмами, может снова порадовать своих болельщиков в плей-офф, — продолжил Кущенко. — Очень много команд, которые будут покусывать — к тому же на десять игр меньше календарь, и как следствие, все будет плотнее. Матча звезд НБА в этом сезоне не будет, так что на “звездном” рынке мы [Единая лига ВТБ] будем одни в 2021 году».

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Олимпийские надежды

«Конечно, Единая лига ВТБ будет подглядывать за организацией матчей в НБА, — признался Кущенко. — Но мы следим за всеми лигами в мире, везде стараемся почерпнуть что-то новое, чтобы понимать, как лучше проводить матчи в условиях коронавируса. В США ситуация с пандемией тяжелая, на их опыт проведения соревнований в таких условиях совершенно точно необходимо опираться. Ведь если вдруг у нас будет обострение, то необходимо предоставлять проекты, позволяющие играть и существовать спортивной организации, как это сделали в НБА в конце прошлого сезона».

Плей-офф НБА стартует 22 мая и закончится 22 июля, что позволит всем желающим игрокам ассоциации принять участие в Олимпийских играх в Токио, которые стартуют на следующий день.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на прошедшей ранее пресс-конференции признался, что это безусловный успех, а приезд игроков НБА сделает Олимпиаду только зрелищней.

Голос Америки