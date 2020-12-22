Стартует новый сезон НБА, измененный из-за пандемии коронавируса
ТАСС, 22 декабря. Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартует в ночь со вторника на среду. Юбилейный 75-й чемпионат должен был начаться в конце октября, но
ТАСС, 22 декабря. Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартует в ночь со вторника на среду. Юбилейный 75-й чемпионат должен был начаться в конце октября, но
Календарь лишился Матча звезд и десяти туров регулярного чемпионата — команды проведут 72 игры вместо привычных 82. Регулярный чемпионат завершится 16 мая 2021 года, после чего между командами, занявшими места с седьмого по десятое в обеих конференциях, состоится розыгрыш
Предстоящий сезон обещает быть одним из самых интересных за последнее время. Сумеет ли «Лос-Анджелес Лейкерс», сравнявшийся по числу титулов с «Бостоном», стать рекордсменом? Сможет ли Леброн Джеймс продолжить доминировать в самой атлетичной лиге мира в 37 лет? Будет ли «Бруклин Нетс» с вернувшимся после травмы Кевином Дюрантом всерьез претендовать на свой первый титул?
В стартовый игровой день пройдут два матча: «Бруклин» сыграет с «Голден Стейт» (начало — 03:00 мск), а «Лейкерс» встретятся с «Лос-Анджелес Клипперс» (06:00 мск).
По мнению президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, НБА сделала правильный ход, не став тянуть с началом сезона до января.
«Любой спортивной организации важно играть, — сказал Кущенко. — Думаю, что НБА приняла неплохое решение с началом сезона под Рождество — это большие телевизионные рейтинги, все соскучились по баскетболу. Переподготовка была необычной, был непривычный драфт, множество ярких и неожиданных переходов. Чемпионы из “Лейкерс” усилились, вокруг этого появилось множество спекуляций, аналитики и прогнозов».
«Интересно будет посмотреть на новые идеи “Сан-Антонио”, в котором произошла смена династии. Наш любимый “Бруклин” — пришло то время, когда подписанные Дюрант и [Кайри] Ирвинг уже должны конвертировать авансы и средства. На бумаге “Нетс” с выздоровевшими звездами выглядят силой. Но пока это больше проект, который все ждут, когда начнет реализовываться», — отметил собеседник ТАСС.
«Стоит сказать о “Милуоки” отдельно, — подчеркнул Кущенко. — Яннис [Адетокунбо] продлил контракт с клубом. По моему мнению, это очень атлетичный и развивающийся игрок, но чтобы сделать игру “Бакс” эффективной, нужно под него подбирать очень специфичных игроков. У грека своеобразное понимание игры, поэтому нужны соответствующие партнеры».
«“Бостон”, несомненно, будет плотной командой. “Майами”, если разберется с травмами, может снова порадовать своих болельщиков в
«Конечно, Единая лига ВТБ будет подглядывать за организацией матчей в НБА, — признался Кущенко. — Но мы следим за всеми лигами в мире, везде стараемся почерпнуть
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на прошедшей ранее
«Мы получили хорошие новости сегодня. Комиссар НБА достиг согласия с ассоциацией игроков, что новый сезон начнется 22 декабря. Это позволит лучшим баскетболистам мира сыграть на Олимпиаде в Токио. Этого хотели и игроки, и олимпийское движение», — заявил Бах.