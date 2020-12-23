«Бруклин» обыграл «Голден Стэйт» в стартовом матче нового сезона НБА

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, набравший 26 очков. Его напарник по команде Кевин Дюрант, выступавший ранее за «Голден Стэйт», появился на площадке в матче НБА впервые с июня 2019 года и набрал 22 очка. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, сделавший дабл-дабл (20 очков + 10 результативных передач).

«Бруклин» провел первую официальную встречу под руководством восьмикратного участника Матча звезд НБА, члена Зала славы имени Джеймса Нейсмита канадца Стива Нэша, который был назначен главным тренером команды в сентябре.

«Бруклин» одержал победу в первом матче регулярного чемпионата НБА впервые с 2012 года, когда со счетом 107:100 обыграл «Торонто».

В следующем матче «Бруклин» 26 декабря встретится с «Бостоном». «Голден Стэйт» днем ранее сыграет с «Милуоки».