Чемпионы НБА «Лейкерс» проиграли «Клипперс» на старте нового сезона

Лос-Анджелес Лейкерс потерпел поражение от земляков из Клипперс в первом матче нового регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене Стэйплс-центр в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 116:109 в пользу Клипперс.