Чемпионы НБА «Лейкерс» проиграли «Клипперс» на старте нового сезона

Самым результативным в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 33 очка. Еще 26 очков заработал Кавай Леонард. У проигравших 22 очка набрал Леброн Джеймс, 18 — Энтони Дэвис.
Напомним, что «Лейкерс» являются действующими чемпионами НБА. В финальной серии прошлого сезона калифорнийцы обыграли «Майами Хит».
«Лейкерс» — «Клипперс» — 109:116 (19:39, 35:17, 24:33, 31:27)
«Лейкерс»: Джеймс (22), Дэвис (18), Харрелл (17 + 10 подборов), Кузма (15), Шредер (14 + 12 подборов + 8 передач).
«Клипперс»: Джордж (33), Леонард (26), Ибака (15), Зубац (11), Уильямс (11), Беверли (10).